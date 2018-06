Konsulent efter aflivning af sæl: Vilde dyr skal ses på god afstand

Sælungen, der igennem en længere periode har været på Saksild Strand, blev aflivet tirsdag. Vurderingen var, at sælen ikke ville kunne overleve.

Der har været meget opmærksomhed omkring den lille sælunge, mens den lå på stranden, og det kan have haft en negativ betydning for ungen, da det kan have forstyrret moderen i at komme op til sin unge, fortæller vildtkonsulent i Søhøjlandet Lars Bruun Hansen.

- Hvis der er mange mennesker omkring sælungen, så vil moderen kunne se det. Hun er aldrig langt væk, og hun holder øje med den. Et lille hoved der dukker op ude på 100-200 meters afstand i forhold til strandkanten, og hvis sælmoderen ser, at der stadig er mennesker omkring den, så bliver vi af den opfattet som et rovdyr, siger Lars Bruun Hansen.

Han fortæller også, at det er uheldigt, hvis et vildt dyr som en sæl vænner sig for meget til mennesker.

- I det her tilfælde er der nogen, der har fået et ret personligt forhold til sælen. De er selvfølgelig kede af det, og det kan jeg godt forstå. Men en sæl er et vildt dyr, og en sæl skal opfattes som et vildt dyr. Hvis den begynder at vænne sig til mennesker, så får den en prægning af mennesker, som er uheldig.

Den lille sælunge, der i en periode har haft fast base på stranden ved Saksild, blev aflivet tirsdag. Foto: Privat

Skal ikke nærme sig mennesker

Det er vigtigt, at en sæl ikke nærmer sig mennesker, når den vil have kontakt, forklarer vildtkonsulenten. En sæl kan også få den såkaldte hvalpesyge, og det kan have konsekvenser, hvis den kommer tilbage i vandet.

- I det her tilfælde, hvor den går på land og opsøger mennesker, er der en risiko for, at den kan optage det, der hedder hvalpesyge og blive syg af det, og når hvalpesyge går fra at være på landjorden, hvor den kan smitte ræve og hunde og andre dyr, så bliver det til sælpest ude i vandet. Det, har vi tidligere set, kan betyde, at omkring 70 procent af bestanden af smittede sæler dør, og det er meget uheldigt, for det er selvfølgelig en katastrofe for sælbestanden, siger Lars Bruun Hansen.

Han slår dog også fast, at det i tilfældet med sælen på Saksild Strand ikke var den direkte årsag til, at man valgte at aflive dyret.

Ser vi vilde dyr, så er det bedste vi kan gøre at observere dem på god afstand Lars Bruun Hansen, vildtkonsulent

Vilde dyr skal observeres fra god afstand

Selvom man ikke skal nærme sig sælen, så betyder det ikke, at man slet ikke skal tage ud i naturen og kigge på dyr. Det er bare vigtigt, at man holder god afstand.

- Vi kan lære det, at ser vi vilde dyr, så er det bedste vi kan gøre at observere dem på god afstand. Det er altid godt at vi kan se det, for det er altid spændende, at vi kan observere dyreunger. Det er jo fantastisk at se dem, men det skal gøres på afstand, siger Lars Bruun Hansen.