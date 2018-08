Kongen hyldet i Randers: Man kan nørde om Elvis uden af virke tåbelig

I år er det 41 år siden, at Elvis Presley døde.

I den anledning afholder Memphis Mansion i Randers havefest i hele weekenden for at hylde kongen af Rock'n'Roll.

500 gæster har tilmeldt sig og de kommer fra 15 lande. Blandt andet Norge, Holland, USA og Argentina.

- Vejret er godt, og Elvis-musik er fedt. Elvis er cool, og Randers er byernes by, hvorfor ikke mødes her, siger Henrik Knudsen, der er ejer af Memphis Mansion i Randers og Elvis Presley-entusiast.

Memphis Mansion i Randers. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Folk der vil have a good time

I løbet af weekenden vil der være musik, og så er der besøg fra personer, der har været tæt på Elvis.

Blandt andre James Burton, der var Elvis' guitarist fra 1969 til 1977 og Linda Thompson, der var Elvis' kæreste fra 1972 til 1976.

- Gæsterne er helt almindelige hr og fru Danmark… og så alle dem fra Argentina selvfølgelig. Det er folk, der gerne vil have a good time, sige Henrik Knudsen.

Graceland i Memphis, Tennessee. Foto: Mandel Ngah Ritzau - Scanpix

Venskaber på tværs

En af dem, der er mødt op til havefesten, er Rikke-Friis Nielsen fra Silkeborg.

- Det største Elvis-minde, jeg har, handler om min mor. Hun er her desværre ikke mere. Hver gang sangen ’Crying in the Chapel’ kom på anlægget eller i radioen, fik hun et enormt saligt udtryk i øjnene, siger Rikke Friis-Nielsen

Derudover er hun mødt op for at være en del af fællesskabet.

- Det er venskaber, der går på tværs af landegrænser og andre passioner. Vi skaber venskaber for livet her, siger Rikke Friis-Nielsen.

Herunder kan du høre eller genhøre 'Crying in the Chapel':

Man kan nørde

Carsten Østergaards interesse for Elvis begyndte i 1973, da han hørte ’Burning Love’ første gang.

- I 1977 hvor Elvis døde, var der så meget hype, at det startede helt op for mig. Der blev jeg vildt interesseret og brugte alle mine penge på at købe kassettebånd. Så blev det en del af min musiksmag, siger Carsten Østergaard fra Børkop.

Man kan tale om Elvis på et plan, hvor alle andre synes, at det er total tåbeligt. Carsten Østergaard, Elvis-fan, Børkop

Da Memphis Mansion i Randers blev bygget var der pludselig et fællesskab, han kunne være med i. Og derfor bruger han sin weekend i fællesskab med andre Elvis-fans.

- Man er sammen med nogen, hvor man kan sidde og nørde omkring Elvis. Man kan tale om Elvis på et plan, hvor alle andre synes, at det er total tåbeligt, at man omtaler en død mand og hans musik på den måde, siger Carsten Østergaard.

Herunder kan du høre eller genhøre 'Burning Love':

Døde i 1977

Elvis Aron Presley blev født i Tupelo, Mississippi, i 1935.

Han døde i august 1977 i en alder af bare 42 år. Hans hjem - Graceland - lå i Memphis, Tennessee.

Foto: Nikki Boertman Ritzau - Scanpix

Memphis Mansion i Randers åbnede i april 2011 og er udefra en kopi af Elvis' hjem Graceland.

Stedet hed oprindeligt Graceland Randers, men navnet blev i 2016 ændret til Memphis Mansion.