Kondomer med øjne: Sex og Samfund snakker prævention med unge

Glimmer, små øjne og gavebånd. Det lyder som ting, man kan feje op fra gulvet om eftermiddagen i en børnehave, men kombineret med den rette prævention bliver det faktisk til en god snak om prævention.

Det har bare startet en god snak om prævention og alt det, der er omkring det. Mathilde Skov Simonsen, Odder

I dag havde Sex og Samfund nemlig arrangeret 'pimp you condom' på Klostertorvet i Aarhus.

- Formålet med arrangementet i dag er at gøre opmærksom på kondomet. Der er desværre mange unge, der fravælger at bruge kondom, når de har sex, og vi vil gerne skabe nogle positive associationer til kondomet, siger Tilde Byrialsen, der er frivillig koordinator for Sex og Samfund i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kreative kræfter tages i brug

Alle var velkomne til arrangementet, selvom målgruppen var unge mennesker. Kreativiteten fejlede da heller ikke noget, når penis-attrapperne skulle 'pimpes'.

Der bliver kælet for detaljerne på Klostertorvet i Aarhus.

- Har jeg prøvet at lave den kendte rapper Tekashi69. Så jeg har puttet glimmer på hovedet, to øjne og noget stof omkring kroppen, så det ligner, den har tøj på, siger en af deltagerne om sit værk.

Men det hele har ikke været sjov og ballade, selvom det bestemt var en af formålene bag Sex og Samfunds begivenhed, der er en del af Aarhus Festuge.

- Jeg har faktisk ikke fokuseret så meget på, hvad jeg lavede. Jeg har fået hygget mig med alle mine gode kammerater, og så har det bare startet en god snak om prævention og alt det, der er omkring det, siger Mathilde Skov Simonsen, der med et grin kalder sit pyntede kondom for Tristan.

Men det er ikke kun de unge kondom-pimpere, der er blevet klogere efter dagens arrangement. Koordinatoreren fra Sex og Samfund har efter en snak med de unge mennesker lært lidt om, hvad der måske skal til for at få de unge til at dyrke sikker sex.

- Dem, jeg har snakket med, kunne godt tænke sig, at der var flere aktiviteter, der satte fokus på kondomet og at lære de unge, det der med at beskytte sig, når de har sex, siger Tilde Byrialsen til TV2 ØSTJYLLAND.