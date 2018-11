Kommuner står sammen - redder lukningstruede busruter

Region Midtjylland skal spare 60 millioner kroner på den kollektive trafik. Det blev vedtaget i regionsrådet i oktober.

Det betyder, at en række busruter i den midtjyske region står til at blive nedlagt den 1. april 2019.

Det er en kompliceret opgave, da det kræver, at de andre kommuner også vil være med i aftalen. Claus Leick, Miljø og Plan-udvalget, Skanderborg Kommune

Aftaler mellem de 19 berørte kommuner ser dog nu ud til at kunne redde nogle af de regionale busruter.

Det er blandt andet tilfældet med rute 107, 112, 311 og 502. Ruter, der især har betydning for borgerne i Skanderborg Kommune.

- Det er en kompliceret opgave, da det kræver, at de andre kommuner også vil være med i aftalen. Rute 112 vedrører for eksempel både Silkeborg, Skanderborg og Aarhus Kommune, da den kører gennem alle tre kommuner, siger Claus Leick, der er formand for Miljø og Plan-udvalget i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

De fire busruter i Skanderborg Kommune, som består 107 Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens Det er aftalt med Horsens Kommune, at ruten kører to ture begge veje morgen og eftermiddag på skoledage. Tiderne på rute 107 skal tilrettelægges efter Campus Skanderborg og Niels Ebbesen Skolen samt uddannelsesinstitutioner i Horsens. Skanderborg Kommune etablerer derudover et tilbud om Flexbus mellem Tebstrup og Skanderborg. 112 Aarhus-Sorring-Silkeborg Der er indgået en aftale mellem Aarhus, Silkeborg og Skanderborg kommuner. Der køres to ture begge veje om morgenen og fire ture begge veje om eftermiddagen mellem Voel og Tilst. Fremover skal man dog skifte bus i Voel og Tilst for at komme videre i Silkeborg og i Aarhus. Kørslen suppleres med Flexbus formiddag, aften og weekend. 311 Silkeborg-Glarbo-Skanderborg Afgangen fra Skanderborg kl. 6.39 til Silkeborg og returafgangen fra Silkeborg kl. 7.40 nedlægges. Resten af afgangene fortsætter som hidtil. 502 Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg Ruten bliver delt i to. Det betyder, at der er bus begge veje morgen og eftermiddag mellem

Voerladegård Skole og Skanderborg. Ruten tilrettelægges efter ringetider på Campus Skanderborg, Voerladegård Skole, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen. Derudover kommer tilbud om Flexbus, og de koordineres så vidt muligt med rute 200 og toget.

Horsens Kommune har endvidere tilkendegivet at etablere en rute, der kører morgen og eftermiddag mellem Brædstrup og Voerladegaard via bl.a. Sønder Vissing og Voervadsbro til Voerladegård Skole. Kilde: Skanderborg Kommune

De enkelte byråd skal godkende aftalerne, før busruterne består

De berørte kommuner har, siden besparelserne blev vedtaget, knoklet for at finde en løsning, så nogle af busruterne kunne reddes.

Og som Claus Leick påpeger, så har det været en kompliceret opgave. Det kræver nemlig, at kommunerne i samarbejde selv dækker den ekstra udgift, som busserne vil koste at holde i drift.

- Vi har i vores budget valgt at afsætte omkring tre millioner af kommunens penge til at imødegå regionens besparelser, så busruterne kan få lov at blive. Busserne kommer dog til at køre mindre, end de gør nu, da pengene ikke rækker til mere, end de gør, siger Claus Leick.

Kommunerne er blevet enige om vilkårene for rute 107, 112, 311 og 502.

Senest den 20. december 2018 skal de enkelte byråd dog have besluttet, om de vil godkende aftalerne for andre busruter. Hvis aftalerne ikke blive godkendt i byrådene, så ophører de pågældende ruter den 1. april.

Kan gøre hverdagen nemmere for mange østjyder

At busruterne får lov at blive - dog med færre afgange - har stor betydning for mange østjyder.

Vi har tidligere snakket med 71-årige Anne-Lise Lund, der ofte benytter busrute 107 mellem Skanderborg og Horsens. For hende vil det have store konsekvenser, hvis busruten lukkede.

Hun tager nemlig ofte turen fra Skanderborg til Tebstrup med bussen for så at gå det sidste stykke ud til sønnen og barnebarnet i landsbyen Ris. I forvejen er turen en smule besværlig, men uden bussen er den umulig.

- Det ville gøre det meget mere besværligt at komme frem og tilbage og besøge min søn og barnebarn. I forvejen går jeg fra Tebstrup, fordi der ikke er nogle busforbindelse til Ris, sagde Anne-Lise Lund til TV2 ØSTJYLLAND, da vi snakkede med hende i august.

Og det er netop en af grundene til, at Skanderborg Kommune selv har valgt at spytte penge i busruterne.

- Det bliver forhåbentlig en hjælp for borgerne. Optimalt ville vi gerne have kunnet gøre endnu mere, men jeg synes, vi laver en løsning, hvor det redder de vigtigste afgange, og så må man bruge alternativer midt på dagen, siger Claus Leick