Kommuner kæmper for biernes overlevelse

Æbler og pærer i store mængder.

Det er noget af det, de sælger ved Kirstineborg i Hjortshøj.

Hos dem er bierne altafgørende for, at de kan producere frugt.

Læs også Blomster og bier kan blive fortid: Øko-landmænd kommer til undsætning

- Hvis ikke der er bier, så kommer vi til at mangle noget i vores sortiment, siger Karl Erik Hvid, der er biavler ved Kirstineborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Karl Erik Hvid har insekters bestøvning så stor betydning for deres frugt, at 70 procent af frugtens størrelse og udseende skyldes insektbestøvning.

01:57 VIDEO: Kommuner slås for biernes overlevelse. I Silkeborg Kommune er de også gået ind i kampen. Luk video

Bierne hos Kirstineborg er honningbier, der har det godt, fordi Karl Erik Hvid passer på dem hver dag.

Historien er dog en anden uden for bistadet.

Her kæmper bierne nemlig for deres overlevelse. For hvis vi skal bevare naturen og en stærk fødevareproduktion i fremtiden, skal der gøres mere for, at bierne har det godt.

Silkeborg Kommune går ind i kampen

De vilde bier forsvinder i hobetal på grund af sprøjtegifte og manglende urørt natur. Heldigvis forsøger mange at komme bierne til undsætning.

Vi kan ikke acceptere, at det er sådan. Vi skal have mere natur og mere biodiversitet. Claus Løwe Klostergård (Alt.), formand for klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune

Og det er et problem, som de tager seriøst i Silkeborg Kommune.

- Vi kan ikke acceptere, at det er sådan. Vi skal have mere natur og mere biodiversitet, siger Claus Løwe Klostergård (Alt.), der er formand for klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Silkeborg Kommune prøver de nu at gøre noget ved de dårlige levevilkår for bierne.

Her vil de plante over 10.000 kvadratmeter vilde blomster, som skal være med til at sikre en god fremtid for bierne.

Læs også Mand opfordrede andre til at skyde ulve: Nu har han fået en dom

- Det er vigtigt for dyr og planter, men i særdeleshed også for mennesker. Det er en vigtig medspiller for at få det hele til at køre, siger Claus Løwe Klostergård.

Biers bestøvning er vigtig for vores frugt og grøntsager.

Vilde bier bestøvning af planter og træer er afgørende for, at vi kan dyrke grøntsager og frugt.

De nye tiltag i Silkeborg Kommune gør, at de nu er certificeret som bi-venlig kommune hos interesseorganisationen, Danmarks Biavlerforening.

Flere bi-venlige kommuner

Silkeborg Kommune er ikke den eneste kommune, der ønsker at gøre noget godt for de trængte bier. Syddjurs Kommune er også blevet en bi-venlig kommune.

Flere kommuner er de senere år begyndt at plante striber af vilde blomster. Det sker som et forsøg på at komme de hårdt prøvede insekter til undsætning.

Læs også Mildt forår kan give bagslag for bier

I Aarhus har kommunen anlagt en have til vilde bier ved badeanstalten, Den Permanente.

Hos Silkeborg Kommune håber de, at de kan være med til at inspirere andre aktører. Så flere kan være med til at hjælpe bierne.

- Her i kommunen vil vi gerne gå forrest, og så skal vi have de private aktører med, så jeg håber, at det smitter af på andre, siger Claus Løwe Klostergård.

Hos Kirstineborg avler de fortsat deres egne bier, men de håber på, at de i fremtiden vil opleve, at der kommer flere vilde bier til deres frugtplantage.