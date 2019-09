Kommuner jubler: Flere film skal optages i Østjylland

En krone bliver til 4,2 kroner, når kommunerne investerer i det vestdanske filmmiljø. Desuden er der skabt 355 arbejdspladser de seneste fem år, og den samlede økonomiske effekt i Vestdanmark lyder på 447 millioner kroner.

Sådan lyder det fra en ny rapport udarbejdet af den regionale filmfond Den Vestdanske Filmpulje.

Og det glæder Steen Risom, som er leder af Filmbyen og chef for Den Vestdanske Filmpulje.

- Jeg er rigtig stolt af, at det er lykkedes at skabe så god en omsætning og så mange nye jobs på baggrund af det, vi har lavet de seneste fem år, siger Steen Risom, til TV2 ØSTJYLLAND.

Formand for Den Vestdanske Filmpulje og Kulturrådmand i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad (R) udtaler:

- Det er en kæmpe investering for kommunerne, fordi det giver så meget omsætning, siger Rabih Azad-Ahmad (R).

Flere film fra Østjylland

Ifølge Steen Risom er det er filmfondens hovedformål, at der bliver skabt jobs.

- Det er en god forretning for kommunerne, og så er der også et stærkt kulturelt argument for at være med, siger Steen Risom.

Filmpuljen får støtte fra staten og flere af kommunerne, heriblandt Aarhus, Silkeborg, Randers og Syddjurs.

Rapporten viser, at for hver krone, de ti medlemskommuner investerede i puljen i perioden 2014-2018, blev der skabt en omsætning på 4,2 kroner i medlemskommunerne. Aktiviteterne har desuden genereret 355 arbejdspladser og bevirket en samlet økonomisk effekt i Vestdanmark på 447 millioner kroner.

Kulturrådmanden understreger, at der i fremtiden kommer flere film og medieproduktioner fra Østjylland.

- Der kommer mange flere film fra området. Det er noget, der også kommer til at skabe turisme, fordi turister godt kan lide at se de steder, hvor film bliver optaget. Det tror jeg, vi kommer til at mærke, siger Rabih Azad-Ahmad.

2,6 millioner kroner

Rabih Azad-Ahmad fortæller også, at partierne i Aarhus Byråd har besluttet sig for at øge det kommunale tilskud til Den Vestdanske Filmpulje med 2,6 millioner kroner.

- Det er sket et gennembrud i forhold til, hvad staten vil bidrage. Det, at vi nu øger tilskuddet til 2,6 millioner kroner betyder, at der vil blive produceret flere film og historier fra vores område. Det er jeg meget glad for, og det er kæmpestort, siger Rabih Azad-Ahmad.

Kulturrådmanden tilføjer:

- Det er et stort løft, og det kommer til at betyde meget for udviklingen i filmindustrien, siger han.

Peger i god retning

Steen Risom siger, at det er vigtigt, at det er lykkedes at lave regionale arbejdspladser i filmerhvervet i de projekter, filmfonden støtter.

- Det peger i en god retning, når man tænker på, at vi lige har fået tildelt flere statsmidler. Vi har i fremtiden en langt større pulje, end det vi har haft hidtil, siger Steen Risom.

Kollision, der får præmiere 31. oktober med blandt andet Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil – optaget i Aarhus og Frederikshavn Foto: Rolf Konow

De ti deltagende kommuner yder nu tilsammen 10 millioner kroner, og det udløser en statslig mediefinansiering på 23,7 millioner kroner.

Filmpuljen består af de ti medlemskommuner: Frederikshavn, Hjørring, Holstebro, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Syddjurs, Viborg, Aalborg og Aarhus.