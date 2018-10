Kommunekassen er tom: Borgere har selv fundet penge til toiletbygning

Indtil for ganske nylig stod folkene bag legepladsen Fjollehaven i Fjellerup med et problem. Legepladsen er blevet et tilløbsstykke i en sådan grad, at der er brug for en toiletbygning til brugerne, og den skulle Norddjurs Kommune være med til at finansiere.

Som de fleste ved, så er kommunen dog ikke lige den med allerflest midler i landet. Så kassen blev smækket i. Nu er der dog godt nyt for folkene i Fjellerup.

Før var der bare et trist område, men nu er der kommet liv. Med toiletbygningen tror vi på, at folk bliver her endnu længere og nyder midtbyen. May-Britt Enggaard, Legepladsens Venner

Med en stor donation fra Elro-fonden på 142.000 kr. sammenholdt med et beløb i samme størrelse, som Legepladsens Venner selv har fundet, er der nu penge til toiletbygningen.

- Vi stod og var godt trætte af, at vi alligevel ikke fik de 100.000 kr., som vi var blevet stillet i udsigt fra kommunen, men vi forstod det godt. Børn og ældre har højere prioritet, men derfor er vi da stadig glade for, at det nu er lykkes at finde pengene på anden vis, siger May-Britt Enggaard fra Legepladsens Venner til TV2 ØSTJYLLAND.

01:41 VIDEO: Sådan her lød det fra eventkoordinatoren hos Legepladsens Venner, Gitte Schmidt, i juni, da den dårlige nyhed fra kommunen kom. Hun fortalte dog, at man måtte klare sig uden toilet ved legepladsen. Hellere det end at de ældre og børnene rammes hårdere. Luk video

Ville takke nej til kommunepenge

Faktisk havde Fjellerup-borgerne besluttet sig for at takke nej til kommunens 100.000 kroner, selv hvis man pludselig fandt dem alligevel.

I stedet satte en gruppe fra byen sig sammen for at finde pengene uden om Norddjurs Kommune. Med checken fra Elro-fonden er man så i mål, og til foråret begynder arbejdet med at opføre toiletbygningen.

Læs også Norddjurs på røven: Ingen vikar og vandskade i klasselokalet

- Efter legepladsen blev etableret med hjælp fra samme fond, kommunen og andre bidrag har vi set, at flere turister kommer op i byen. Før var der bare et trist område, men nu er der kommet liv. Med toiletbygningen tror vi på, at folk bliver her endnu længere og nyder midtbyen, siger Maybritt-Enggaard.

Næstformand i Elro-fonden, Niels Ole Birk, har kun lutter ros til overs for det engagement og den vilje, borgerne i Fjellerup har udvist i forbindelse med først etablering af legepladsen og nu finansieringen af toiletbygningen.

02:20 VIDEO: I juni sagde Rikke Brun Warming, der har en dreng i Børnehaven Regnbuen i Grenaa, at hun frygtede for børnenes ve og vel, når kommunen skal spare mange millioner kroner. Luk video

Hjælpe dem i mål

- Vi har haft møder med folkene bag, hvor vi hurtigt fik indtrykket af, at de virkelig har sat sig ind i sagerne. De bruger hinandens kompetencer, og vi synes helt generelt, at det er et fantastisk projekt, lyder det fra Niels Ole Birk til TV2 ØSTJYLLAND.

- De var kede af at være slået lidt tilbage efter kommunens udmelding, så vi ville gerne hjælpe dem med at komme helt i mål, fortsætter han.

Vi holder øje med de projekter, vi støtter og har erfaret, at legepladsen har betydet meget for hele lokalsamfundet. Niels Ole Birk, Elro-fonden

Til legepladsens opførelse tilbage i 2016 bidrog fonden med 300.000 kroner, og nu har man så altså smidt yderligere 142.000 kr. i retning mod anden etape og toiletbygningen. Det forventes, at toiletbygningen står klar til brug i maj 2019.

- Vi holder øje med de projekter, vi støtter og har erfaret, at legepladsen har betydet meget for hele lokalsamfundet, siger Niels Ole Birk.

Med til historien om Fjollehaven hører, at der også fra lokale virksomheder og fonde, er modtaget pæne tilskud til etableringen af legepladsen. Ligeledes har private, såvel fastboende som ejere og lejere i de mange sommerhuse, bidraget med såvel store som små beløb.