Kommune ville privatisere vej: Men så tog borgerne sagen i egen hånd

Sidste år var Favrskov Kommune tæt på at privatisere 80 kilometer kommunalvej, men planerne blev ændret - blandt andet på grund af pres fra borgere.

- Jeg synes det var urimeligt. Vi betaler jo vores ejendomsskat og alle har købt et hus her ud til offentlig vej, og så pludselige bliver det privat. Det kunne jeg simpelthen ikke acceptere, siger Torben Gorm Larsen, der bor ud i Hagenstrupparken i Ulstrup.

Når en vej privatiseres ligger ansvaret for vedligeholdelsen af vejen ikke længere hos kommunen, men hos de borgere, som bor der.

Det ville de ikke være med til i Hagenstrupparken, og derfor gik Torben Gorm Larsen og beboerne i området til kamp mod kommunen og betalte et firma 25.000 kroner for at lave en uvildig undersøgelse af vejens stand.

Undersøgelse gav pote

Undersøgelsen viste andre resultater end kommunens egen, der lå til grund for beslutningen om at privatisere vejen, og det fik kommunen til at droppe planerne.

- Det man havde som mål med den private undersøgelse, var at vise, at den undersøgelse, vi havde lavet, ikke var i orden. Der må man også medgive, at den flere steder ikke var tæt på sandheden, siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

De må ikke sige ja til noget, og jeg vil fraråde grundejerforeninger at påtage sig ansvaret. Torben Gorm Larsen, beboer, Hagenstrupparken, Ulstrup.

I Hagenstrupparken er de glade for, at vejen stadig vedligeholdes af kommunen, og Torben Gorm Larsen har et råd til andre, der står i samme situation.

- De må ikke sige ja til noget, og jeg vil fraråde grundejerforeninger at påtage sig ansvaret, siger han.

Aarhus-borgere står i samme situation

Og der ér andre, der står i samme situation, som Torben Gorm Larsen gjorde.

I Aarhus har byrådet vedtaget, at mere end 900 offentlige veje skal privatiseres over de næste 20 år, og regningen for vedligehold af vejen ender dermed hos de private.

Det er de meget utilfredse over i Lystrup, hvor én af vejene ligger.

- Det vil vi ikke. Det vil vi simpelthen ikke. Kommunen skal ikke pålægge os at reparere deres veje. Hvis vi ville have en privat vej, havde vi købt hus et andet sted. Det her er simpelthen urimeligt, siger Bente Birk, der bor på Munkhøj i Lystrup, til TV2 ØSTJYLLAND.