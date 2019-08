Kommune vil tænke grønt: Lokalsamfund skal have delebiler

Det skal være almindeligt og nemt at dele biler i Favrskov Kommune. Her vil kommunen nemlig gerne udbyde seks dele-elbiler, som borgerne kan booke sig ind på og dermed benytte sig af.

Kommunen vil betale lade-standene, som bilerne skal oplades ved, hvis boligforeninger eller små landsbysamfund vil byde på bilerne som en delebil til området.

Læs også Regnskyl afbryder koncert på Smukfest

- Vi ønsker at påvirke folk og har afsat nogle penge i retning af, at vi ønsker nogle tiltag, som folk kan tage til sig. At hjælpe folk i gang med at tænke i delebiler, det er det ene af det, siger Søren Gade (A) fra Favrskov Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Så kan jeg alligevel være mobil, jeg skal bare planlægge det lidt bedre. Pil Brudager, Stjær

Hos Favrskov Kommune håber man på, at det kan være med til at ændre borgernes tankegang om den generelle brug af biler.

- Jeg tror på, at hvis vi sætter nogle forsøg i gang, så vil borgerne se, at det også er en mulighed at køre i delebil. Og eventuelt vurdere, om de skal investere i to biler fremover, eller om de kan nøjes med en enkelt – støttet af en el delebil for eksempel, udtaler Søren Gade.

I Favrskov Kommune mener de, at det også er en kommunal opgave at hjælpe borgerne til at tænke på miljøet.

Stjær fik det til at ske

Denne form for tankegang om delebiler kender de allerede til i den lille by Stjær i Skanderborg Kommune. Her har byens borgere ved hjælp af crowdfunding fået anskaffet sig en fælles elbil, som de kan booke sig ind på, når de har brug for en bil.

En ordning som er sket på baggrund af, at Peter Person tog initiativet til at anskaffe sig en elbil til byens borgere.

- Det er godt for byen og et godt signal udadtil. Også nu hvor vi har nogle grunde, der skal udstykkes, og vi skal have nye borgere til at flytte til byen, at vi har sådan et koncept her, som folk kan gøre brug af, siger Peter Person.

Crowdfunding En måde at finansiere idéer og projekter ved at lave indsamlinger med små og store beløb. Her kan lokalsamfundet fx donere penge til mindre projekter.

Ifølge ham kan man låne bilen i omkring 24 timer, før man skal give den videre til den næste, som har booket sig ind på elbilen.

En af dem, som har tænkt sig at skifte bilen ud med en el-delebil og en elcykel er Pil Brudager, som ellers er rigtig glad for sin almindelige benzinbil.

- Jeg ville da helst beholde den eller købe en ny elbil. Men det er jo fuldstændigt vildt, hvis vi alle sammen skal køre alene rundt i vores elbiler, og jeg har ikke råd til at have en elbil alene, siger hun om initiativet.

Selvom Pil Brudager er fast besluttet på, at hun skal af med sin gamle bil. Så kommer delebilsordningen til at kræve noget tilvænning. Så hun har et par bekymringer her før, hun går i gang med deleordningen.

Så vil borgerne se, at det også er en mulighed at køre i delebil. Og eventuelt vurdere, om de skal investere i to biler fremover. Søren Gade (A), Favrskov Kommune

- Det er da, at jeg ikke lige kan være impulsiv og tage min bil og køre et eller andet sted hen. Jeg skal virkelig planlægge min tid, og jeg bliver også afhængig af andre. Nogle gange skal andre jo bruge den, og så vil bilen være udlejet, siger Pil Brudager.

Men hun ser alligevel også lyst på den nye fremtid uden egen bil.

I Stjær holder el-bilen nede ved kirken, hvor den har mulighed for at lade op.

- Jeg tror også, at det bliver lidt sjovt, og jeg kommer i kontakt med nogle flere. Og jeg får også bevæget mig mere. Når jeg skal hen til en bus og ned til min bil, og jeg skal ud og cykle.

Sådan en el-delebil er forholdsvis enkel at bruge. Det kræver blot, at man henter en App på sin telefon. Og så kan man låse sig ind i bilen med den, når man har booket tid. Nøgle og diverse ting ligger så tilgængeligt i bilerne.

Kommune og private skal også dele

I Favrskov arbejder de endda på, at man kan melde sig som chauffør til delebilerne. Så vil chaufførerne kunne køre borgere til forskellige ærinder, hvis man ikke selv har mulighed for transport.

- Det er et forsøg på at være imødekommende over for de landsbyer, som i forvejen har et rigtig godt sammenhold. Det vil vi gerne støtte, siger Søren Gade.

Desuden vil de i Favrskov Kommune gøre de kommunale biler til el-biler, og når de ansatte så har fri omkring klokken 16, så vil byens borgere have mulighed for at booke den til privat brug.

Pil Brudager har haft sin bil siden starten af 00'erne, men nu er det slut.

- Vi har også tre elbiler, vi har planer om at opstille i vores tre store byer Hadsten, Hinnerup og Hammel. Hvor vi blandt andet får kommunens medarbejdere til at bruge elbiler. Og så vil bilen fungere som el delebil efter arbejdstid, forklarer Søren Gade.

Læs også Aarhus Midtby får flere p-pladser

Ifølge Pil Brudager kan sådan en ordning med delebil være medvirkende til, at man kan undvære sin egen private bil og samtidig blive boende uden for de større byer.

- Så kan jeg stadig blive boende her i Stjær og bliver boende her, hvor jeg gerne vil blive boende. Jeg har boet her i 25 år. Og så kan jeg alligevel være mobil, jeg skal bare planlægge det lidt bedre, end når denne her (bilen, red.) står i carporten, mener hun.