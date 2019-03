Kommune vil have flere penge i kassen: Private skal udleje sommerhuse

Med varmere temperaturer og mere solskin, er der ingen tvivl om, at sommeren for alvor er på vej til de østjyske breddegrader. Det betyder også, at der ikke er lang tid til, at turisterne kommer tilbage til vores landsdel.

Og netop med turisternes indtog er der også udsigt til milliarder af kroner og tusindvis af jobs i hele Østjylland. Den kage vil Odder kommune gerne have en bid af. Men kommunen mangler steder, hvor turisterne kan overnatte.

- Turisme skaber vækst, og det skaber jobs, og det vil vi jo rigtig gerne have som kommune, hvis vi kan få folk ud og arbjed. Og vi har med servicefag og alt muligt at gøre inden for turisme og somemrhusudlejning, og det betyder rigtig meget for kommunen, at der kommer ekstra omsætning, siger Uffe Jensen (V), der er borgmester i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor forsøger de lokale turisterhverv og kommune at mobilisere sommerhusejerne i området. Flere af dem skal fristes til at leje deres sommerhuse ud til turisterne.

- Alle sommerhuse har interesse, både nyere og ældre, for der er en målgruppe for alle huse. Og kan man bare undvære en enkelt eller to, tre, fire uger, så vil vi sætte rigtig stor pris på det, siger Vibeke Christensen, der er direktør og medejer af Feriepartner Odder og Juelsminde, til TV2 ØSTJYLLAND.

170 interessede sommerhusejere

For at få fat på nogle af de attraktive somerhusejere, havde turismebranchen og Odder Kommune i dag inviteret til et stort møde, hvor 170 sommerhusejere dukkede op. Én af dem var Peter Kam, der havde nogle betænkeligheder ved at udleje sit sommerhus til turister.

Sidste år stod de udenlandske turister for 4,2 mio. overnatninger i hele Østjylland.

- Overvejelserne er selvfølgelig, at der er en ekstra indtægt, men det er også den med, at der er nogle uger, der bliver spærret, og det er knap så fleksibelt, siger sommerhusejer Peter Kam.

Feriepartnere udlejer årligt 300 somemrhuse langs strandene i Odder Kommune, men de kan sagtens udleje flere, mener .

- Jeg kan bruge alle dem, der har lyst til at udleje, for der er ikke nogen tvivl om, at efterspørgslen er der. Og det er jo især i højsæsøn, at vi mangler alle de her sommerhuse til udlejning, siger direktøren i Feriepartner Odder og Juelsminde.

Og det kræver ikke ret meget ekstra at gøre sit private sommerhus klar til udlejning. Det ved Torben Busk, der de sidste 22 år har lejet sin feriebolig ud til turister i sommerhalvåret.

- De fleste af de ting, der skal gøres ved sommerhuset, skal jo gøres hvad enten, jeg lejer det ud eller ej. Så jeg synes faktisk ikke, det er svært, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år stod udenlandske turister for 4,2 mio. overnatninger i Østjylland og omsatte for næsten 17 mia. kroner i Regon Midtjylland.