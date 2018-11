Kommune vil forbyde brug af pesticider: Landmænd protesterer

Bølgerne går højt mellem landmænd på den ene side og kommunen på den anden i Skanderborg. Kommunen vil have forbudt brugen af pesticider i visse områder, men det mener de lokale landmænd slet ikke er nødvendigt.

Derfor har landboforeningen sammen med brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer sat sig for at bevise, at kommunen tager fejl.

- Det her er endnu et eksempel på, at en kommune er i gang med at gøre noget, som slet ikke er nødvendigt, og som kan komme til at koste landmandens levebrød, siger griseproducent i Ry, Karl Ole Jokumsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

På hans mark er der blevet gravet et stor hul, hvor landmændene vil vise kommunen, at jordtyperne ikke kræver særlige hensyn og et forbud mod pesticider, som der ellers nu er lagt op til.

Karl Ole Jokumsen og Jens Gammelgaard fra den lokale landboforening forventer, at deres egen undersøgelse af jordforholdene vil vise, at kommunen tager fejl.

Har undersøgt forholdene

Skanderborg Kommune mener selv, at de har undersøgt forholdene.

- Staten har finansieret, at hele landet kunne blive analyseret. Her har man sagt, at der er steder med naturlig beskyttelse, hvor der ingen risiko er. Og så er der steder, hvor der ikke er selvgroende naturlig beskyttelse. Her er det op til kommunerne selv at vurdere, hvad der skal gøres, siger formand for Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF), til TV2 ØSTJYLLAND.

I Skanderborg ønsker politikerne så at udvise rettidig omhu i forhold til at beskytte grundvandet i mange år frem i tiden. Derfor vil man på blandt andet Karl Ole Jokumsens mark forbyde pesticider.

En forklaring han på ingen måde køber. Landmanden mener, at beslutningen om at fratage ham muligheden for at bruge pesticider bunder i symbolpolitik og stemmetal. Og at den kan få stor betydning for udbyttet af afgrøderne.

Claus Leick (SF) mener, at sikringen af drikkevandet i mange år fremover er vigtigere end landmændenes udbytte.

Fyldt med svampe

- De kan blive fyldt med svampe, og jeg vil få et mindre udbytte, lyder det fra Karl Ole Jokumsen.

- Nogle gange er der ting, som er vigtigere end andre. Vi forsøger at afbøde det her ved at give landmændene mulighed for at bytte jorde, og der er også en økonomisk kompensation, er modsvaret fra Claus Leick.

Landmændene vil dog ikke være med til de aftaler på grund af de vilkår, man byder dem, forklarer formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard.

Han og brancheorganisationen vil nu tage sagen videre tilbage til kommunen, og det hele kan ende i en juridisk konflikt.

Under alle omstændigheder vil diskussionerne om emnet helt sikkert ikke stoppe her.