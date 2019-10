Kommune vil flytte specialskolebørn: - De har holdt vores børn for nar

Sprit nye klasselokaler, som er specialindrettet til skoleelever med særlige behov.

Det er, hvad cirka 45 specialskolebørn fra Columbusskolen i Skovby nær Galten og deres forældre havde i udsigt, men nu er planerne ændret.

- Skolen har været rimelig, slidt siden vores søn startede der i 0. klasse. Vi er blevet lovet, at børnene skulle ind i de her nye lokaler, som var specialindrettede til netop dem, siger Betinna Schacht til TV2 ØSTJYLLAND.

De har holdt vores børn for nar og har ikke tilgodeset, dem der har det allersværest. Betinna Schacht, mor til dreng på Columbusskolen

Hendes søn, Martin, er 9 år, og går nu i 3. klasse. Han er for tidligt født og særlig sensitiv. Sådan er det for mange af børnene på skolen, hvor halvdelen har diagnoser såsom ADHD og autisme, og resten har særlige udfordringer.

Martin er ni år og går på Columbusskolen.

Skal laves om til børnehave

I Skovby skal der i alt opføres tre nye bygninger, hvoraf den første står færdig. Det er her børnene fra Columbusskolen går lige nu, og det er også her, de havde udsigt til at blive.

Jeg er bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få vores søn og hans klassekammerater. Betinna Schacht, mor til dreng på Columbusskolen

- Børnene har gået og fulgt med i byggeriet og glædet sig, og vi forældre har tænkt, at nu bliver vores unger endelig prioriteret. Men så er det reelt ikke deres. De har holdt vores børn for nar og har ikke tilgodeset, dem der har det allersværest. Jeg er bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få vores søn og hans klassekammerater, siger Betinna Schacht til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye lokaler skal laves om til en børnehave.

Columbusskolen har endelig fået en overhaling, men det får specialskolebørnene ikke glæde af.

Det er byrådet i Skanderborg Kommune, der står bag beslutningen om at flytte Columbusskolen.

I første omgang blev det foreslået i budgetaftalen, og onsdag aften godkendte byrådet så budgettet og herunder forslaget om at flytte børnene med særlige behovs skole.

- Vi er nødt til at få tingene til at hænge sammen økonomisk, og derfor har vi godkendt det, siger Søren Nielsen (Socialdemokratiet), der både er medlem af byrådet og Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Massevis af forældre mødte op til byrådsmødet onsdag, for at vise deres frustration over politikernes beslutning.

Forældre fik ingen varsling

Det ændrer dog ikke på frustrationen blandt forældrene, som især er vrede over, at beslutningen er taget, uden at nogen fra Columbus-skolen er blevet hørt. Derfor mødte de også op til byrådsmødet torsdag, hvor de lavede en mindre demonstration.

- Det er ikke i orden, at vi ikke har været inddraget, og at der ikke har været borgermøde. Vi troede, at vi havde en stemme til byrådsmødet, som vi var inviteret til, men den blev kvalt. I stedet fandt vi ud af, at beslutningen allerede var vedtaget. Vi blev så vrede, siger Betinna Schacht til TV2 ØSTJYLLAND.

Skiltene fra demonstrationen onsdag taler for sig selv.

Søren Nielsen anerkender forældrenes frustration, men ifølge ham har de ikke andre muligheder i byrådet.

- Jeg kan sagtens forstå forældrenes frustration, for det er jo meget sjældent, der skrives noget så konkret ind i et budgetforlig, og de er jo heller ikke blevet varslet om det. Men vi bliver nødt til det, og nu skal vi arbejde på at finde den bedst mulige løsning til de børn, det handler om, siger Søren Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er endnu ikke udpeget et konkret sted, Columbusskolen kan flytte til, men der er fra politisk side et ønske om, at skolen skal være mere centralt placeret i kommunen.

Columbusskolen ligger på Skråvejen 1 i Skovby nær Galten nu, men inden for de næste par år skal den flytte.