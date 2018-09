Kommune vil flytte sårbare børn: Forældrene er magtesløse

750.000 kroner om året. Så mange penge vurderer Randers Kommune at kunne spare, hvis de flytter 20 diagnosticerede børn ud fra aflastningshjemmet Egehøj.

En beslutning som frustrerer forældrene til de børn, der står til at skulle flyttes til andre hjem.

Læs også Triatlon hjælper Camilla med social angst: Skal til VM på Hawaii

- Jeg er frustreret, jeg magtesløs, jeg er ked af det, jeg er vred. Jeg kan slet ikke rumme, hvad det er, de vil gøre ved mit barn, siger Tina Bolette Færch, som er mor til 9-årige Viktor til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad er Egehøj? Et aflastningssted for børn og unge i alderen 3-18 år samt forældrene til børn med betydelige eller varige nedsatte funktionsevner.



Handicapområderne falder typisk indenfor:

- Autisme

- ADHD

- Psykisk udviklingshæmmede med en udviklingsalder på før skolealderen



Egehøj træner børn i sociale kompetencer. Der er plads til 52 børn, som kommer én dag i ugen samt hver fjerde weekend.

Viktor har dobbelt diagnoserne infantil autisme, sprogforstyrrelser og svær ADHD. Han er kommet på aflastningshjemmet de seneste 2,5 år, og det har gjort en stor forskel hos familien.

- Han er blevet mere omsorgsfuld over for andre, og han vil gerne kysse og kramme, som egentlig er atypisk for børn med autisme, han vil gerne nærhed, han kan give udtryk for sine følelser, fortæller Tina Bolette Færch.

Spørger man Natascha selv, vil hun også hellere blive, hvor hun er.

Vil ødelægge flere familier

Også Elisabeth Øe, som er mor til Natascha, der blandt andet har ADD, og som også bor på Egehøj, kan mærke en stor forskel i datterens adfærd.

Jeg kan slet ikke rumme, hvad det er, de vil gøre ved mit barn. Tina Bolette Færch, mor

- Natascha har lyst til at stå op om morgenen. Hun er begyndt at spise igen, jeg kan også mærke, at hun giver større omsorg derhjemme for sine søskende, fordi hun får nogle redskaber til, hvordan man er sammen med andre mennesker, fortæller Elisabeth Øe.

Tina Bolette Færch frygter, hvad selve flytningen af sønnen skal have af konsekvenser for hans videre udvikling.

- Bare en fødselsdag, bare en juleaften har gjort, at han er holdt op med at spise, han magter ikke alle de her skift, fortæller Tina Bolette Færch.

De bekymringer deler hun med en række andre familier, som også er bekymrede for, hvordan deres børn skal klare en forestående flytning.

- Jeg synes, det er et latterligt beløb at ødelægge en familie for under 3000 kroner om måneden, siger Allan Thorkild Jensen, far til en søn på Egehøj.

Grundet Viktors diagnoser er han hyperaktiv, og han kan derfor hoppe på trampolin i timevis uden at blive træt.

Politiker er blevet klogere

Altsammen bekymringer som formand for socialudvalget i Randers Kommune Charlotte Broman Mølbæk (SF) vil tage med til de videre budgetforhandlinger:

- Beslutningen om at flytte børnene fra Egehøj til Mellerup Skolehjem er en del af et forlig, vi har stemt for i SF, for at forhindre en stor spareplan på socialområdet. Men jeg er selv blevet en del klogere undervejs, og jeg vil gå til budgetforhandlingerne i morgen med håbet om, at vi kan finde de her penge, så børnene i Egehøj kan blive, der hvor de er, udtaler hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes, det er et latterligt beløb at ødelægge en familie for. Allan Thorkild Jensen, far

Foruden bekymringerne om børnenes håndtering af at blive flyttet fra Egehøj, så tvivler både familierne og ledelsen på, at der bliver sparet den sum penge, som Randers Kommune regner med.

- Jeg tror på, at det bliver dyrere. Fordi der vil være nogle forældre og børn, der går i stykker på det her, vurderer Majbritt Larsen Houkjær, leder af Egehøj.

Den vurdering bakker Elisabeth Øe op om.

- Jeg tror ikke på, at det bliver billigere på den lange bane, jeg tror på, at hvis vi stopper de her børns udvikling, så kommer der en efterregning, hvor man skal samle dem op senere hen, udtaler hun.

04:37 VIDEO: Se hvad nogle af de ansvarlige politikere i Randers Kommune mente om forældrenes argumenter, og hvad de vil gøre ved sagen fremadrettet. Luk video

Læs også Blodsugende tæger truer elevers studietur - for andet år i træk