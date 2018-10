Kommune undgår at skrotte solcelleanlæg: - Fornuften har sejret

Silkeborg Kommune undgår at skrotte fire nye solcelleanlæg opført på rådhuset og tre skoler. De stod ellers tidligere til at være ulovlige og skulle fjernes, men nu har Energistyrelsen alligevel godkendt anlæggene.

- Jeg er glad og tilfreds. Fornuften har sejret. Det havde været helt forrykt, hvis vi skulle pille velfungerende anlæg ned, siger borgmester i Silkeborg, Steen Vindum (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forklarer, at anlæggene blev sat op i god tro, men i 2013 ændrede Energistyrelsen fortolkningen af loven og lavede en for lille pulje til dispensation af de anlæg, der var på vej op.

Det betød så altså, at i 74 kommuner var der solcelleanlæg på vej, som ikke kunne godkendes.

Haft fat i ministre og styrelser

I Silkeborg Kommune betød det i første omgang, at 12 anlæg blev vurderet ulovlige, og efter tilbagefald til puljen på grund af ikke-opførte anlæg, fik otte anlæg siden dispensation, mens de fire resterende ikke fik dispensation: Et anlæg på taget af Silkeborg Rådhus og tre anlæg på skoler.

- Vi har haft fat i ministre og styrelser for at gøre opmærksom på problemet, både i 2014 og igen her i 2018, og jeg er glad for, at vores anlæg nu er blevet godkendt, siger Steen Vindum.

Da det kom frem, at Silkeborg Kommune og en lang række andre kommuner risikerede at skulle fjerne anlæggene kom der kritik fra KL. De krævede, at reglerne skulle ændres – noget som Venstre Energiordfører, Thomas Danielsen, dog ikke bakkede op.

Silkeborg Kommune har i dag 40 solcelleanlæg på kommunens bygninger, og anlæggene leverer ca. 10 % af kommunens eget energiforbrug.

Vil være CO2-neutral i 2025

- Udbygningen af grøn energi har aldrig været bedre, end den er lige nu. Det går faktisk fantastisk godt. Så deres trussel om, at den grønne omstilling går i stå på grund af det her, afspejler sig i hvert fald ikke i tallene, sagde han i den forbindelse.

Under alle omstændigheder er der nu tilfredshed at spore i Silkeborg, efter at også de sidste fire anlæg er blevet endelig godkendt.

Og fremover ønsker de lokale politikere at styre kommunens klimaindsats. De ventes at beslutte, at virksomheden Silkeborg Kommune skal være CO2-neutral allerede i 2025.

Dermed hæver byrådet ambitionerne i Silkeborg Kommunes klimapolitik ved at fremrykke målet med fem år fra 2030 – et mål som også omfatter Silkeborg Forsyning.