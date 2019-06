Kommune tørlægger byens springvand for at spare penge

Der er ikke bare lavvande i kassen i Norddjurs Kommune. Nu er der også lavvande i springvandene i Grenaa, som er kommunens største by.

Det er sørgeligt at se på. Jens Meilvang (LA), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune

Her har kommunen besluttet at tømme byens springvand for vand, så der ikke skal bruges penge på vedligehold.

Det siger Jens Meilvang (LA), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune.

- Det er sørgeligt at se på, og det fremmer ikke vores ønske om at være en turistby. Desværre må vi bare sige, at det bliver meget tydeligt, når vi skal spare i vores afdeling, fordi det hurtigt kan ses på de fysiske ting, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Grenaa er tørlagt. Foto: Henrik Holmsted Pedersen

Han opfordrer derfor frivillige til at melde sig, hvis de kunne tænke sig at passe et springvand i byen.

Frivillige kommer med blomster

Tidligere har kommunen også meldt ud, at der ikke er råd til at have blomsterkummer i Grenaa. Derfor blev der oprettet en gruppe af frivillige, som påtog sig opgaven.

- Det er dejligt, de gør det, men det er også lidt forkert, for det burde være kommunen, der administrerede deres penge på en måde, så der var råd til blomsterkummer, sagde en af de lokale, Lone Kajser fra Voldby, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Et andet af Grenaas springvand ser sådan ud. Foto: Henrik Holmsted Pedersen

Alligevel håber Jens Meilvang, at flere af kommunens beboere på ny vil lægge samme engagement for dagen, så der igen kan komme liv i Grenaas springvand.

Allerede nu har private overtaget driften af et enkelt af byens springvand.

Her er det eneste springvand i Grenaa, der er fyldt med vand. Foto: Henrik Holmsted Pedersen

Og inden længe vil et nyt springvand også være bygget færdig foran rådhuset. Her vil kommunen sørge for, at der kommer vand i.

Om fire uger forventer Norddjurs Kommune, at der kommer vand i 'Skålen' foran rådhuset. Pengene hertil kommer nemlig fra en anden pulje. Foto: Henrik Holmsted Pedersen

Men de øvrige springvand i byen vil altså være tørlagt. Og her håber Jens Meilvang, at byens indbyggere vil hjælpe med at få dem til at køre.

- Der skal renses og fjernes blade fra springvandende relativt tit, så det ikke stopper til. Og så skal der fyldes noget vand i. Men forvaltningen siger, at det er en opgave som godt kan varetages af frivillige, siger han.

Jens Meilvang håber, at der kan være vand i alle Grenaas springvand til næste sommer.