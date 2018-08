Kommune sprøjter søer til med bakterier: Godt for dyr og mennesker

Flere søer i Aarhus Kommune får i denne tid førstehjælp fra virksomheden Microbes.dk. De sprøjter en bakterieblanding ud i søen, som langsomt fjerner problemer med alger og sediment, der er bundslam.

- Vandet bliver renere, vi fratager livsgrundlaget for alger, og det sediment, som gør søen mindre, fjerner vi, forklarer Poul Hauberg-Jensen, der er ejer af Microbes.dk.

Se nedenfor, hvordan bakterierne bliver sprøjtet ud i søen.

I juni 2017 startede arbejdet med bakterier i søerne i Aarhus som et forsøg, og fra det nye år har kommunen købt ydelsen fra firmaet.

- Vi kan se, at der kommer en reduktion af det slam, som er i søerne. Så vi får renere søer, siger Gorm Halskov, der er skov- og landskabsingeniør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Bakterien sparer kommunen for meget arbejde

Han er glad for at have fundet en løsning, hvor bakterier kan gøre arbejdet. Det sparer ifølge ham kommunen for at skulle have kæmpe gravemaskiner ind og ødelægge områder med spor for at tømme søerne og rense dem.

-Vi skaber et bedre miljø for de dyr og mennesker, som er her i området, siger Gorm Halskov.

Fakta om behandlingen Projektet i søerne foregår over en 3-årig periode.

Søerne bliver sprøjtet ti gange om året.

Resultatet vurderes ud fra radarscannere og forskellige beregninger.

Metoden kan også bruges i rensningsanlæg, voldgrave og staldmiljøer hos eksempelvis kyllingeproducenter, hvor ammoniakken kan reduceres til gavn for dyrevelfærd.

Lige nu er arbejdet i gang i to søer ved stadion i Marselis-området, to søer i Dyrehaven og en sø ved Forstbotanisk Have.

Gæster glæder sig over renere søer

Ødam sø i Aarhus er et af de steder, hvor arbejdet har gjort søen betydelig renere. Chris Andersen, der er pensionist, kommer ofte forbi søen og kan se forbedringen.

- Vi har fulgt søen fra man begyndte at lave det projekt. Vi har kunnet se en forbedring af klarheden i vandet. Det har været en fornøjelse, siger Chris Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bakteriebehandlingen er ufarlig

At sprøjte en sø fuld af bakterier kan lyde farligt, men det er det langt fra, lyder det fra virksomheden bag.

- Bakterien arbejder i vores tjeneste, fordi den omsætter de kvælstoffer og sedimenter, som er derude. Når den er færdig, og der ikke er mere næring, så forvinder den. Det er fuldstændig ufarligt, forklarer Poul Hauberg-Jensen fra Microbes.dk.