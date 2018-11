Kommune søger om bredbåndsmillioner for at styrke erhvervslivet

Vækst og udvikling i hele Danmark kræver, at alle lokalområder er med på bredbåndslinjen.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse om regeringens bredbåndspulje, og Syddjurs Kommune er et af de steder, hvor man gerne vil gøre det lettere for borgerne at få hurtigt internet.

Jeg synes, at det må være vores tur nu. Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune (Soc.dem.)

- Vi har en række beboere, her i Syddjurs, som ikke er dækket af et bredbåndsnet, og det er jo i dag altafgørende for en kommune erhvervsmæssigt, at vores borgere har bredbånd, siger borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (Soc.dem.), til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt har 12 borgergrupper i kommunen søgt om hver en million af regeringens bredbåndspulje.

Det placerer Syddjurs Kommune på en delt førsteplads over de kommuner i hele landet, som har ansøgt om at få del i millionerne.

- Pengene er jo målrettet til områder som fx i Syddjurs, hvor teleselskaberne ikke har mulighed for at komme, og hvor det er meget dyrt at udrulle bredbånd, fordi der simpelthen er et terræn, som ikke gør det velegnet, fortæller Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke kun Syddjurs, som har sendt en ansøgning afsted.

Puljen er i år rekordstor og består af 110 mio..

Der er kommet 137 ansøgninger, som tilsammen løber op i 150 mio..

Vores tur

Sidste år var der kun 73 ansøgninger, men til trods for større konkurrence i år, så har borgmesteren fra Syddjurs store forventninger.

- Jeg synes, at det må være vores tur nu. Begrundelsen er, at inde i byen der skal man nok klare sig, men det er temmelig dyrt at lægge det ude på landet, og folk kommer faktisk selv til at betale rigtig meget selv også, siger Ole Bollesen.

Behandlingen af ansøgningerne forventes at være færdig inden jul.

- Der er en række forskellige kriterier, og man får så nogle point ud fra, hvad det er for nogle forhold, der gør sig gældende i områderne, forklarer Lars Chr. Lilleholt.