Kommune sætter tidligt ind mod bagsædebørn: Underviser i cykling i børnehaven

Trafikpropper, fartbøller og myldretid. Gården ved børnehaven Eventyrhulen havde alle typer trafikale udfordringer, da børnene torsdag fik undervisning i at cykle.

- Du må ikke snyde foran Tristan, råbte én frustreret lille cyklist til en anden.

Nogen var på sparkecykel, enkelte havde støttehjul og andre på almindelige to-hjulede metalheste. Fælles for alle var, at der var fart over feltet.

- Så skal vi rundt om keglerne! vejledte Michael Bremer.

Han er cykelkonsulent og underviser børnehavebørnene i at cykle iført stort smil og en sjovt pyntet cykelhjelm. Han er hyret af Skanderborg Kommune og Cyklistforbundet til at give børnene i tre af kommunens børnehaver en indføring i trafikreglerne.

- Jeg elsker at cykle, fortalte denne dreng under cykelundervisningen i hans børnehave i Voerladegård torsdag.

Cykle i skole

Det sker gennem leg, for meningen er, at det skal være sjovt og inkluderende for børnene at bevæge sig på to hjul. For bagtanken er netop, at hvis børnene tidligt får lært at cykle trafiksikkert, så vil flere kunne cykle i skole og færre ende som såkaldte bagsæde-børn, der bliver kørt i skole.

- Jo før børnene lærer at cykle og manøvrere i trafikken, jo mere trafiksikre børn får vi ude på vores veje, og så slipper vi for alle de her forældre, der kører børnene i skole og gør skolevejen mere farlig, siger Jette Schmidt, der er projektleder i Vej og Trafik i Skanderborg Kommune.

- Det er lidt som at tisse i bukserne for at holde os varme, når vi kører vores børn til og fra skole. For lige pludselig er de blevet teenagere og så skal vi som forældre ligge og køre dem alle steder hen, fordi de er blevet dovne og vant til at blive kørt. Derfor kan vi lige så godt lære børnene at cykle fra starten, supplerer Michael Bremer.

Tiltaget i Skanderborg Kommune er en del af Cyklistforbundets Kampagne "Vi kan cykle!", som daginstitutioner og skoler over hele landet kan tilmelde sig.