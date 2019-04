Kommune sætter millioner af til permanent terrorsikring

Når man går ned ad strøget i Aarhus, kan man nyde gamle bygninger, kirker og selvfølgelig et væld af butikker.

Knap så hyggeligt er det dog med de store betonklodser, der strategisk er placeret ved flere af indgange, hvor der er plads til en bil. Men betonklodserne – eller terrorsikringerne – står der efter anbefaling fra PET.

Først og fremmest er det jo trist, at vi er nødt til at gøre det, men når nu trusselsbilledet er, som det er, så synes jeg, at det er en god ide, at man gør det permanent. Lars Jepsen, Risskov

- Det er ærgerligt, at vi skal bruge penge på den slags, men når virkeligheden er, at der er en terrorrisiko, uanset hvor minimal den er, så er det nødvendigt, at vi sikrer trygheden, så borgerne kan komme væk, hvis der skulle ske et angreb, siger Heidi Bank (V), der er medlem af teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Betonklodserne på gågaden er til at få øje på.

Nu ser det dog ud til, at betonblokaderne bliver fjernet. Ikke fordi det vurderes, at det ikke er nødvendigt længere, men fordi de skal skiftes ud med en pænere – og permanent – løsning.

Kommunen har sat fem millioner kroner af til projektet i erkendelse af, at terrortruslen ikke forsvinder foreløbigt.

- Det skulle gerne blive nogle løsninger, der gør, at vi ikke hele tiden bliver mindet om, at der er den her risiko. Også når vi gør så meget andet for, at vores by skal se smuk ud, så er det måske også klogt at få tænkt det her med ind, siger Heidi Bank (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Katarina Buhl ser positivt på, at kommunen indsætter terrorsikringerne, selvom hun synes, det er sørgeligt, at det er nødvendigt.

Sørgeligt men nødvendigt

At permanente sikringsforanstaltninger i kampen mod terror er virkelighed i Aarhus, synes de fleste af borgere vi møde i dag er en skam, men de synes samtidig, at det er nødvendigt.

Hvis vi nu kom i den situation, at nogen skulle komme i en større bil, så skulle det gerne være sådan, at de som minimum lige får lavet den brøkdel af et sekund, så folk kan komme til siden Kim Gulvad Svendsen, Drift og Myndighed, Aarhus Kommune

- Først og fremmest er det jo trist, at vi er nødt til at gøre det, men når nu trusselsbilledet er, som det er, så synes jeg, at det er en god ide, at man gør det permanent, siger Lars Jepsen, der kommer fra Risskov.

- Det er ærgerligt, at vi er nået dertil, hvor det er nødvendigt, men jeg synes også, man skal gøre, hvad man kan, for at passe på sig selv og hinanden, siger Katarina Buhl, der bor i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan ser blokaderne ud andre steder i Aarhus. Også denne type sikringer skal skiftes ud.

Men det er ikke alle, der synes, det er en god ide at lade anti-terrorblokader blive en permanent del af det aarhusianske bybillede.

- Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Jeg ved godt, der har været nogle episoder i verden, men jeg tror, at med terror er det umuligt at bremse op for. Så jeg synes ikke, det skal forstyrre vores hverdag med betonklodser og så videre, siger Svend Erik Jørgensen, der kommer fra Hadsten.

Heidi Bank (V) mener, at terrorsikringen i Aarhus er en nødvendighed.

Men ifølge Heidi Bank (V) har det aldrig været formålet med betonklodserne at forhindre terror i bred forstand.

- Det er jo ikke sådan, at vi tror, vi kan forhindre alt. Det handler om, at borgerne skal have en chance for at kunne komme væk. Det er det, der er tankegangen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan købe tid

Det er specifikt forsætlige påkørsler, man gerne vil undgå med blokaderne, for der kan den form for terrorsikring faktisk virke ganske overbevisende.

Kim Gulvad Svendsen fortæller, at blokaderne kan købe afgørende reaktionstid blandt de mennesker, der er på gågaden, hvis et terrorangreb skulle finde sted.

- Det er jo hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvis vi nu kom i den situation, at nogen skulle komme i en større bil, så skulle det gerne være sådan, at de som minimum lige får lavet den brøkdel af et sekund, så folk kan komme til siden, siger Kim Gulvad Svendsen, der er chef for Drift og Myndighed i Aarhus Kommune.

De fem millioner er afsat til nye blokader udvalgte steder i Aarhus: For enden af Ryesgade tæt på banegården, ved Ceres Arena og Tivoli Friheden, men det stopper formentlig ikke der.

- Der vil formentlig komme mere. Vi skal føle os trygge i Aarhus som borgere, så der vil formentlig komme flere forslag til, hvad vi kan gøre, for at man føler sig tryg, siger Eva Borchorst Mejnertz (R), der er byrådsmedlem, til TV2 ØSTJYLLAND.