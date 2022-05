Kommune sælger flere licenser, end der er P-pladser: Så hård er parkeringskampen i dit område

- Jeg tænker, at det er helt hul i hovedet, at man kan sælge 1,7 parkeringsplads, når der er en. Det betyder jo, at du kan blive ved med at ligge og cirkulere rundt. Det er ikke godt for miljøet, og det er ikke rimeligt over for dem, der betaler en beboerlicens, siger Gert Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

- Du betaler en skat i størrelsesordenen 500 kroner for noget, du ikke får. Det her er ikke rimeligt over for den enkelte.