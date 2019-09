Kommune politianmelder populær skakforening: - Det er op ad bakke for os

I begyndelsen af august i år politianmeldte den aarhusianske skakforening Chess House deres nu forhenværende formand, Sven Christensen.

Ifølge anklagerne skulle han have snydt sig til 112.000 kroner fra et kommunalt tilskud, have tømt skakforeningens lokaler for al møblering samt have hævet i omegnen af 100-150.000 kroner fra foreningens konto og brugt dem til sig selv.

Nu har Aarhus Kommune også politianmeldt Chess House.

- Aarhus Kommune har besluttet, at foreningen Chess House skal betale et tilskud på 112.000 kroner tilbage. Kommunen mener ikke, at Chess House har dokumenteret, at pengene er blevet brugt til det formål, de er givet til, og har derfor anmeldt forholdet til politiet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Tilskuddet er blevet givet til projektet ’JMC’, som skulle være en digital platform, hvor børn og unge kunne mødes i fritiden over et spil skak.

Det er en meget svær situation, vi står i nu. Det er virkelig op ad bakke, og vi må virkelig kæmpe. Vi håber, vi kan arbejde os ud af krisen. Det ville være ærgerligt, hvis skakforeningen skulle gå i stå på grund af en svindler. Thomas Hauge Vestergård, formand, Chess House

Men ifølge kommunen har den digitale platform aldrig eksisteret.

- Aarhus Kommune har gennemgået diverse bilag og dokumentation og vurderer på den baggrund, at foreningen ikke i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret, at tilskuddet er brugt til det formål, som det blev givet til, skriver de i pressemeddelelsen.

Aarhus Kommune har overdraget sagen til Østjyllands Politi, og vil derfor ikke kommenterer yderligere på sagen på nuværende tidspunkt.

Tidligere formand nægter at have snydt

Hovedpersonen selv mener ikke, at kritikken mod ham er berettiget.

- Platformen har kørt i den periode, den skulle. Det har vi dokumenteret over for kommunen. Jeg må gå ud fra, at de kan fremkomme med dokumentation, som jeg kan tage stilling til, sagde Sven Christensen til TV2 ØSTJYLLAND i august, da Chess House politianmeldte ham.

Chess House anmeldte forholdene i august, og den nye formand, Thomas Hauge Vestergård, er overbevist om, at Sven Christensen skulle have overført penge fra foreningens konto til sin egen siden 2018 og også have brugt tilskuddet fra kommunen til sig selv.

- Man kunne søge nogle midler hos kommunen, og der søger han så penge til projektet, men projektet er fiktivt og har ikke hold i virkeligheden. Han har søgt pengene med snyd for øje, siger Thomas Hauge Vestergård til TV2 ØSTJYLLAND.

Chess House hænger på tilbagebetalingen

Sven Christensen, der ifølge Thomas Hauge Vestergård står bag svindlen, er ikke længere en del af foreningen. Og selvom det ifølge den nye bestyrelse er Sven Christensen, der ikke har brugt de 112.000 kroner fra kommunen til det tiltænkte formål, skal foreningen tilbagebetale beløbet.

- Aarhus Kommune ved godt, at det ikke er os, der har snydt, så vi håber, vi kan få en lempelig afbetalingsordning op og køre. Vi er ikke i tvivl om, at han bliver dømt, men problemet er, at han er er gået personlig konkurs og han vil ikke kunne tilbagebetale pengene, siger Thomas Hauge Vestergård til TV2 ØSTJYLLAND.

Formand Thomas Hauge Vestergård viser rundt i det tomme skaklokale.

Hele situationen har gjort Chess House' arbejde umådeligt svær.

- Det er en meget svær situation, vi står i nu. Det er virkelig op ad bakke, og vi må virkelig kæmpe. Vi håber, vi kan arbejde os ud af krisen. Det ville være ærgerligt, hvis skakforeningen skulle gå i stå på grund af en svindler, siger Thomas Hauge Vestergård til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Thomas Hauge Vestergård har den forhenværende formand, Sven Christensen, også lukket foreningens hjemmeside og oprettet en ny. Derudover har han ifølge den nuværende formand taget foreningens domænenavn, lukket deres bankkonto, opsagt elektriciteten og opsagt mobil- og internetabonnementet.

Den nye bestyrelse arbejder lige nu på, at få det hele op at køre igen. De har meldt det til klagenævnet, og håber, at de får svar i løbet af ugen.

