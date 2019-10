Kommune kan ikke holde, hvad de lover – nu mister skoleelever deres buskort

”Vi vil anbefale, at Lærke trækker cyklen eller går, hvis vejen ikke bliver vintervedligeholdt.”

Sådan lyder det i det brev, som 12-årige Lærke Løwe Klostergård har fået af Silkeborg Kommune. Brevet er et afslag på et gratis buskort i vinterhalvåret.

Silkeborg Kommune havde ellers i første omgang lovet hende et buskort, men nu har den ombestemt sig og trukket tilbuddet tilbage.

Det har jeg det ikke så godt med. Jeg er ret bange for at vælte. Man ved ikke, om der lige pludselig sker noget. Lærke Løwe Klostergård, 12 år, elev, Fårvang Skole

- Det har jeg det ikke så godt med. Jeg er ret bange for at vælte. Man ved ikke, om der lige pludselig sker noget, siger Lærke Løwe Klostergård til TV2 ØSTJYLLAND.

Lærke Løwe Klostergård bor i Gjern, som ligger 6,7 kilometer fra skolen i Fårvang, men for at opfylde kravene til at få et gratis buskort, skal hun ifølge kommunen have syv kilometer til skole.

Lærke Løwe Klostergård er bestemt ikke så glad, som hun ser ud.

Skal cykle på smal vej

Silkeborg Kommune anbefaler i stedet Lærke Løwe Klostergård til at cykle til Fårvang. Den eneste vej, hun kan cykle på, er en vej, som er meget smal.

- Der kører mange biler og traktorer, og jeg ved heller ikke, om vejen bliver ryddet. Jeg håber, alle kan få vinterbuskort igen, for jeg synes ikke, det her er retfærdigt, siger Lærke Løwe Klostergård.

Lærke Løwe Klostergård er langt fra den eneste, som har fået afslag på at få et vinterbuskort.

Paw Rosenvard er ikke særlig glad for, at hans datter fremadrettet skal cykle i skole i vinterperioden.

Det har Paw Rosenvards datter også. Hun går i 9. klasse på Fårvang Skole, og de sidste to vintre har hun fået tilbudt et gratis buskort, men det er slut nu.

- Den her vej vil jeg selv have det svært med at cykle på. Jeg vil klart cykle en anden vej, men det er den her vej, kommunen anbefaler. Der er bare ikke bredde nok til, at man føler sig tryg, siger Paw Rosenvad til TV2 ØSTJYLLAND.

Som man kan se på billederne her, som Paw Rosenvard selv har taget, er der ikke meget plads på vejen, når en lastbil kommer kørende.

”Politikerne glemmer landsbyerne”

Paw Rosenvard føler, at politikerne nogle gange glemmer landsbyerne.

- Vi bor i en lillebitte by, og jeg tænker, at man godt kunne prøve at se på, hvilke behov vi har, og hvad man kan gøre for at fastholde os, der har lyst til at bo uden for en stor by, siger Paw Rosenvad til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen er det ikke for at spare penge, kommunen ikke længere vil tilbyde gratis buskort.

byrådsmedlemmet Helga Sandorf Jacobsen har rejst sagen politisk i børn- og ungeudvalget.

Det er derimod fordi, kommunen tidligere har brudt folkeskoleloven ved at tilbyde gratis buskort til elever, der har mindre end syv kilometer til skole, og det vil de ikke risikere igen.

Alligevel har hun nu rejst sagen politisk i børn- og ungeudvalget.

- Jeg kan ikke love pengene, for det kan jeg ikke gøre alene, men jeg synes, vi skal se på, at eleverne skal kunne komme ordentligt i skole, og jeg synes ikke, det er rimeligt at sige, at de skal gå knap syv kilometer gennem snedriver på en yderst ubehagelig vej, siger Helga Sandorf Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.