Kommune jubler: Har fået leveret det forkerte pariserhjul

Kører man forbi Aarhus Havn i disse dage, så ser man et syn, som man oftest forbinder med at være på ferie i London. Der rager nemlig et kæmpestort pariserhjul op på Mellemarmen på havnen.

Og årsagen er enkel – det er nemlig folkene bag Tall Ship Races, der har opstillet pariserhjulet i anledning af, at festlighederne begynder fra i morgen d. 1. august og frem til søndag d. 4. august.

Vi er kommet ti meter tættere på himlen i Aarhus Michael Jaap, Presse- og kommunikationschef, Kultur og borgerservice

Pariserhjulet som The Tall Ship Races har bestilt var egentlig 40 meter højt, men den hollandske leverandør har valgt at øge størrelsen på attraktionen med ti meter. Så nu får man altså en tur helt op til 50 meter.

- Vi er kommet ti meter tættere på himlen i Aarhus, siger Michael Jaap, presse- og kommunikationschef ved Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Og historien bag forklarer han således:

- Det kom sig af, at den hollandske leverandør ville vise os det her nye pariserhjul. Han ville vise og det største og lækreste, han har. Vi har simpelthen fået mere for de samme penge, siger Michael Jaap.

Forkælelse til gæsterne

Ifølge projektleder på arrangementet har det været en årelang drøm at kunne opsætte sådan en forlystelse.

- Det har vi opsat for at sætte ekstra kulør på arrangementet. Havnen og byen er smeltet sammen i Aarhus. Det er en unik oplevelse at se byen oppefra og med skibene som kulisse, der kan man få et helt andet view på byen end ved bare at gå rundt, forklarer Charlotte Kirk Elkjær, projektleder ved Tall Ship Races i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Tankerne bag den store attraktion har handlet om regulær forkælelse til besøgende ved Tall Ship Races.

Sådan ser pariserhjulet ud ovre fra bysiden.

- Vi synes, at vores publikum skulle have noget ekstra. Vi synes, at et pariserhjul passer godt ind i sådan et familiearrangement. Det skaber den helt rigtige havnestemning for os. Det er for at give et lys i lagkagen til arrangementet, siger Charlotte Kirk Elkjær.

Grundet den glædelige overraskelse med de ti ekstra meter på forlystelsen, så de hurtigste gæster oplevelsen foræret af rådmanden.

Det er for at give et lys i lagkagen til arrangementet. Charlotte Kirk Elkjær, projektleder, The Tall Ship Races

- Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige, at vi gerne vil give de 50 første gæster muligheden for at få en gratis tur i pariserhjulet. Det er en gestus fra vores rådmand, fortæller Michael Jaap.

På lånt tid

Det er kun anden gang, at det store pariserhjul bliver opsat. Hjulet tager sin første tur på Aarhus Havn klokken 12 i morgen, og man kan prøve en tur frem til søndag klokken 15.

Men selvom lignende attraktioner lokker massevis af turister til i andre europæiske storbyer, så har Aarhus Events ikke planer om at gøre sådan en attraktion permanent på havnen.

- Events er jo gode til at prøve forskellige ting, og nogle ting er sjove, fordi det er midlertidigt. Nu prøver vi det for at give folk en god oplevelse. Og så er det ret dyrt at købe et pariserhjul, siger Charlotte Kirk Elkjær.

På turen vil man kunne opleve en udsigt til blandt andet Domkirken og Aros.

Pariserhjulet er helt klart til start i morgen.