Kommune indfører arkitekturpolitik: Vil undgå upassende bygninger

Ifølge Wikipedia bruges ordet ”øjebæ” ofte om arkitektonisk makværk. Og det er netop det, man i Silkeborg forsøger at undgå med en ny arkitekturpolitik.

Det skal fungere som en retningslinje for kommende byggeri, således at der i fremtiden fortsat vil være en rød tråd i byggeriet i byen.

- Jeg tror, det vil betyde rigtig meget, for vi er i rivende udvikling. Vi skal bygge omkring 550 nye boliger hvert år, og det er meget, meget vigtigt, at vi får det indpasset i den bystruktur, vi har, siger Søren Kristensen (S), der er viceborgmester i Silkeborg Kommune.

I Silkeborgs bymidte er bygningerne sjældent højere end to etager, og det er noget af det, der kan blive krævet af nye bygninger i området.

Socialdemokratiet står bag ideen, og alle byens partier har bakket op. For selvom det ikke er et påfund, der kommer til at betyde så meget for den almene silkeborgenser, så kan det på længere sigt have stor betydning for, hvordan byen ser ud.

- Silkeborg er en ung by, men den har en lang historie foran sig, og det er rigtig vigtigt, at vi tager hensyn og tænker på, hvordan vores fremtidige borgere vil tænke tilbage på os og det, vi bygger i 2019, 2020 og så videre, siger Søren Kristensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Lis Thavlov er arkivleder på Silkeborg Arkiv, og for hende er der masser af ting, der er særligt ved arkitekturen i byen.

Et af de steder i byen, der i øjeblikket har et klart arkitektonisk udtryk, hvis bevarelse nu er sikret, er torvet foran rådhuset.

Tilpasset fornyelse

Torvet har nemlig en ganske særlig plads i byens historie.

Nybyggeri skal tegnes, så det passer ind i det eksisterende arkitektoniske billede.

- Torvet har været med på hele rejsen fra byen bliver planlagt, og de første streger bliver sat på et kort i august 1845. Man ender med et rektangulært torv, hvor de hovedveje, der gik mellem Horsens, Viborg, Aarhus og Ringkøbing, mødtes. Det kan man stadig fornemme på torvet, siger Lis Thavlov, der er arkivleder på Silkeborg Arkiv.

Men selvom den nye lov har givet en række retningslinjer for, hvad der hører hjemme i bybilledet, betyder det ikke, at byen ikke skal følge med udviklingen.

Endnu en gang er rådhustorvet et godt eksempel.

Samtlige partier i Silkeborg Kommune stemte for at regulere arkitekturen i den kraftige byfornyelse.

- I dag er der to parkeringsdæk nedenunder, og man har lavet et helt nyt torv inden for de seneste fem år, men man kan stadigvæk sige, at stedets ånd er bevaret, for det er stadigvæk et sted, hvor folk kommer, og der foregår alt muligt, siger arkivlederen til TV2 ØSTJYLLAND.

I byens centrum er husene i dag sjældent mere end to etager høje, og derfor vil byrådet gerne undgå, at der bliver opført højhuse midt i det hele.

Søren Kristensen er medlem af Socialdemokratiet i Silkeborg, og det er dem, der i første omgang foreslog at lave retningslinjer for nybyggeriet i byen.

- Det er nogle historiske bygninger, vi skal tage vare på. Der er nogle bydele, som har nogle ganske bestemte særpræg, og det skal vi have understøttet sådan, at når vi bygger nyt, så skal det give værdi til det område, man bygger i, siger Søren Kristensen (S).

Glad for krav

Det nye tiltag bliver umiddelbart taget godt imod af borgerne i byen.

- Jeg synes, det er godt med nogle krav. Alle de der højhuse er ikke lige mig. Jeg synes, det er hyggeligt med den gamle by og de gamle huse, siger Pia Læssøe Ibsen, der bor i Silkeborg.

Birthe Skov er glad for, at byen vil beholde og beskytte nogle af de gamle bygninger.

- Jeg synes, det er helt okay. Jeg synes, det pynter at beholde nogle af de gamle ting her i byen, siger Birthe Skov, der også bor i Silkeborg.

Og arkivlederen kan også godt tilslutte sig den positive stemning omkring de nye krav til bygherrerne.

- Jeg kan ikke sige, hvor man ellers skal bygge højhuse, men jeg synes, at man skal friholde bymidten fra at ændre ved de bygningshøjder, som man nu har i midtbyen og det gamle gadenet, siger Lis Thavlov til TV2 ØSTJYLLAND.