Kommune har brugt 50 millioner for meget: Kan ramme handicappede og specialskolebørn

50 millioner kroner. Det er det beløb, som Syddjurs Kommune har overskredet deres budget med i det første halve år af 2019.

Pengene, som kommunen i virkeligheden ikke har, er blandt andet blevet brugt på social- og familieområdet. Nu skal pengene findes, og det bekymrer byens borgere.

Heriblandt Vinni Kjærgaard Jensen fra Hornslet. Hun har nemlig en 14-årig søn, som har infantil Autisme.

Vinni Kjærgaard Jensen søn går på en specialskole, og hun frygter, at sparekniven i Syddjurs Kommune vil få konsekvenser for netop denne skole og dermed hendes søn.

Han går på specialskolen Pindstrupskolen, og Vini Kjærgaard Jensen frygter nu, at besparelserne i Syddjurs Kommune kommer til at ramme hendes familie og særligt hendes søn.

- Jeg mener ikke, at der kan spares mere på det her område. Vi har bedt politikerne om, at få flere penge til Pindstrup. Vi har seriøse pladsproblemer, fordi der er kommet mange børn til fra andre kommuner, og Pindstrup er det eneste tilbud, man har til dem, siger Vini Kjærgaard Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Frygter specialskolen forsvinder

Udover at Vinni Kjærgaard Jensens barn går på Pindstrupskolen, er hun også formand for skolebestyrelsen, og hun har svært ved at se, hvor der ellers kan skæres.

På Pindstrupskolen er der nemlig allerede blevet skåret på reccourserne. Da Vinni Kjærgaar Jensen søn begyndte på skolen var der fire børn i hver klasse, men nu er der 10-12 elever i klasserne, og der er ikke kommet flere undervisere til.

- Hvis der skal spares mere, tænker jeg ikke, at det er en specialskole mere, for så er det så besparet, for så er sidste del af specialen der ikke mere. Så bliver der for få voksne til børnene, og det duer ikke til de her børn, siger Vinni Kjærgaard Jensen.

Pindstrupskolen er en skole til børn med speciale behov.

Hun håber derfor inderligt, at besparelserne går uden om Pindstrupskolen, så hendes søn kan fortsætte sin drøm om at blive ingeniør.

- Vi kan ikke være bekendt, at han skal ud og være førtidspensionist, bare fordi vi i Danmark har opgivet at undervise vores handicappede børn.

Enkeltsager der koster

Ifølge formand for socialområdet, Jan Fischer, er det dyre enkeltsager, der har fået budgettet til at skride.

- Lige nu har vi eksempelvis en enkelt sag, der koster kommunen 8 millioner kroner bare for en borger, og det er desværre derfra underskuddet er kommet. Det kan vi ikke forberede eller forudse, siger Jan Fischer til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom handicapområdet i forvejen er presset i Syddjurs Kommune, kan Jan Fischer ikke garantere, at der ikke igen bliver sparet på handicapområdet.

- Det kommer til at gå udover serviceområdet i kommunen, hvis vi ikke finder pengene. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at få det her til at gå op, siger han.

Jan Fischer, der er formand for udvalget for Sundhed, Ældre- og Socialudvalget i Syddjurs Kommune, håber, at regeringen kan hjælpe kommunen.

Jan Fischer oplyser også, at kommunen håber på, at de kan få hjælp fra regeringen med at løse problemet, så det ikke bliver nødvendigt at tage den helt store sparekniv frem.

TV2 ØSTJYLLAND afventer en kommentar fra Syddjurs Kommunes borgmester, Olle Bollesen, som netop nu er i gang med at forhandle økonomi med regeringen.