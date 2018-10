Kommune: Fra december vil trafikken glide nemmere gennem byen

Myldretiden byder ofte på kø ved krydsene langs Ringgaden i Aarhus.

Men fra december skal det være slut. Eller i hvert fald mindre trængt. Sådan lyder meldingen fra Aarhus Kommune, der de seneste år har udvidet kryds på Ringgaden og den kommende tid vil opgradere lyssignalerne til nogle mere intelligente.

Læs også Asfaltarbejdere fik flænger efter knytnæveslag i ansigtet

Alt i alt skulle tiltagene gerne forkorte den tid, det tager både bilister og cyklister, at køre på Ringgaden.

- Ringgaden er en af Aarhus’ vigtigste forbindelser, og vi forventer udelukkende flere trafikanter på strækningen i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere den og løbende lave forbedringer, der giver aarhusianerne en lettere hverdag, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V).

Fem kryds langs Ringgaden i Aarhus vil frem til december blive udstyret med nye intelligente lyssignaler.

Cyklist detektor

Helt konkret er det fem ud af syv store kryds på Ringgaden, som de kommende måneder bliver opgraderet med de nye intelligente styresystemer til lyssignalerne, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det er krydsene ved Søren Frichs Vej, Silkeborgvej, Viborgvej, Fuglebakkevej og Paludan Müllers Vej, som alle bliver opgraderet.

Læs også Letbanen afspærrer flere overkørsler: Vil køre op til 100 km/t

- Når projektet er afsluttet til december, vil både cyklister, bilister og den kollektive trafik udover et bedre flow i trafikken opleve små ændringer, som vil forbedre køreoplevelsen på Ringgaden, hedder det i meddelelsen.

Konkret nævner kommunen et nyt grønt lys til venstresvingende bilister ved Søren Frichs Vej og detektorer, som skal spotte cyklister og give dem grønt lys hurtigere.

Hastigheden bliver sat ned til 50 kilometer i timen i forbindelse med arbejdet med krydsene. Arkivfoto. Foto: Kristian Juul Pedersen - Ritzau Scanpix

Lavere hastighed

Arbejdet med at implementere de nye lyskryds er allerede begyndt og vil derfra bevæge sig op ad Ringgaden de kommende uger. Det kommer til at betyde, at hastigheden på strækningerne omkring krydset vil blive sat ned til 50 kilometer i timen, mens arbejdet udføres.

Selve udskiftningen af trafiksignalerne vil ske om natten, da det bliver nødvendigt at slukke for trafiksignalerne i perioderne, oplyser kommunen.