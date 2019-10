Kommune får 100 mio. kr. - men de vil ikke dele med de hårdt ramte skoler

Besparelser, nedskæringer og dårlig økonomi. Sådan har historien været de seneste år, når snakken er faldet på Norddjurs Kommune.

Nu vender skuden, og kommunen får et beløb på 100 millioner kroner forbindelse med den nyligt indgåede aftale mlemmel staten og Kommunernes Landsforening. Penge, der falder på et tørt sted, og som måske kunne bruges på at undgå de værste besparelser.

Læs også Unge larmer og raserer i bus - en dag fik chauffør og passagerer nok

Men et flertal i byrådet lægger nu op til, at størstedelen af pengene skal bruges på at betale af på kommunens gæld.

Andre mener, at pengene kunne bruges bedre. Blandt andet hos kommunens skoler, der de seneste år har oplevet massive besparelser.

Jeg mener godt, at man kan bruge nogle af pengene på skoleområdet. Skolen står præcis, som jeg forlod den i 1995, da jeg var færdig med folkeskolen. Det er ikke holdbart Bjørn Johansen, formand for skolebestyrelsen i Søren Kanne Børneby.

Her så man gerne at kommunen brugte nogle af de 100 millioner kroner på at rette op på de forringelser, som årevis af dårlig økonomi har kostet skolen.

- Jeg mener godt, at man kan bruge nogle af pengene på skoleområdet. Skolen står præcis, som jeg forlod den i 1995, da jeg var færdig med folkeskolen. Det er ikke holdbart, siger Bjørn Johansen, der er formand for skolebestyrelsen i Søren Kanne Børneby til TV2 ØSTJYLLAND.

Bjørn Johansen, formand for skolebestyrelsen i Søren Kanne Børneby.

Ødelagte vinduer og ikke nok lokaler

Hos Søren Kanne Børneby har man i den grad mærket besparelserne.

- Vi oplever, at vi har mere undervisning, mindre forberedelse og mindre tid til den enkelte elev både i forbindelse med undervisning, planlægning og tilrettelæggelse, men også evaluering og skole-hjem-samarbejde, siger lærer Jesper Skjødt Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mobiltelefonen er en dræber på vejene

Men det er ikke kun på undervisningen, at der er blevet sparet. Skolens lokaler har også set bedre dage. Vinduerne trænger til skiftning, og der mangler strøm i klasserne til elevernes bærbar.

Sådan ser nogle af vinduerne ud på Søren Kanne Børneby afdeling Sønder.

Derudover må nogle af eleverne modtage hjemkundskabsundervisning på andre skoler, fordi der ikke er plads nok i skolens eget lokale.

Ifølge Jesper Skjødt Hansen mærker børnene også besparelserne, der blandt andet har ført til skolelukning og fyringsrunder.

- Eleverne bliver også usikre, hvis de hører, at der skal fyres en lærer. Usikkerheden forplanter sig hos eleverne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere af vinduerne trænger til den udskiftning på Søren Kanne Børneby afdeling Sønder.

Ingen kantine

Cecilie Erika Feigh går i 7.B på Søren Kanne Børneby afdeling Sønder, og hun har bemærket, at det ikke kun er på hendes skole, at der er sket ændringer.

- Man kan mærke lidt forskel. På de andre små skoler har de sparet kantinerne væk, simpelthen fordi der ikke er penge til det, siger hun.

Læs også Skolebestyrelse i Norddjurs: - Der skal flere skolelukninger til

Men hos kommunen er beskeden klar. Det er vigtigt at få betalt af på gælden, mener borgmester Jan Petersen fra Socialdemokratiet.

- Gælden æder mere og mere af vores drift. Derfor skal vi nedad med gælden. Ved at nedbringe gælden, fjerner vi også ydelser, dem kan vi så bruge til at forbedre de her ting, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren tilføjer dog også, at han senere hen vil se på, hvordan han kan tilgodese skolerne i kommunen, men først og fremmest skal de betale af på gælden.

02:49 VIDEO: Hør hele interviewet med Jan Petersen og planerne i Norddjurs Kommune. Luk video

Bjørn Johansen forstår godt, at gælden skal betales af, men mener samtidig, at man ikke må glemme skolerne.

- Det er nok meget fornuftigt at komme af med sin gæld. Men man har lavet så hård en opbremsning i skoledelen, så nu synes jeg godt, at man kan bruge nogle penge på at rulle tilbage til det man gerne vil, siger han.

I morgen, tirsdag, skal de i gang med at drøfte, hvad pengene skal bruges på.

Læs også Reparation af kæmpefærge trækker ud – fører til endnu flere aflysninger