Kommune anbefalede borger et kviklån: - Et fuldstændig tåbeligt råd

- Der er ikke noget forkert i den sag.

Sådan lyder det fra Gunnar Sørensen, formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse (V) i Syddjurs Kommune, efter en af kommunens sagsbehandlere for nylig rådede en borger til at optage et kviklån for at få råd til et gebis.

- Vi har vejledt borgeren, som vi skal. Og borgeren kan så træffe den afgørelse, man så vil efterfølgende, lyder det fra formanden.

Udmeldingen kommer, efter TV 2 Østjylland søndag kunne fortælle historien om den 62-årige kontanthjælpsmodtager Anette Christensen, som af en sagsbehandler blev anbefalet at optage et kviklån for at finansiere en omfattende tandlægebehandling.

Også selvom Anette Christensen med sådan et lån kunne ende med at betale tæt på det dobbelte af, hvad behandlingen ellers ville koste hende kontant.

- Jeg er stor modstander af det

Det står virkelig galt til med Anette Christensens tænder. Hun har så voldsomme tandsmerter og paradentose, at hun har fået lavet et prisoverslag på at få rykket tænderne ud og få lavet nye proteser.

Prisoverslaget lyder på godt 31.000 kroner.

Fordi hun er kontanthjælpsmodtager, dækker Syddjurs Kommune 65 procent af regningen. Det efterlader dog de sidste 35 procent - 10.500 kroner - som Anette Christensen selv skal betale.

Gunnar Sørensen kan ikke se problemet i sagen. Arkivfoto.

Men med kun 5000 kroner i sit rådighedsbeløb hver måned er det penge, hun ikke føler, hun har.

Og det hjalp heller ikke på tandpinen, da Anette Christensens sagsbehandler via E-boks sendte et vedhæftet rådighedsbudget sammen med et ansøgningsskema til et kviklån på 15.000 kroner fra firmaet Santander.

Skærmbilledet her viser, at sagsbehandleren via e-boks har vedhæftet et budget for Anette Christesen samt et ansøgningsskema til et lån hos Santander.

- Jeg er stor modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre det. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre det, så tænker man 'hvad er nu det for noget?', siger Anette Christensen.

Lån 15.000 kroner, betal 28.000

Et lån fra Santander Bank på 15.000 kroner har en variabel rente. Og da TV 2 Østjylland lørdag lavede en beregning ud fra Anette Christensens rådighedsbeløb, viste Santanders beregner, at hun kunne risikere at få en ÅOP (årlige omkostninger i procent) på 87 procent.

Altså ville Anette Christensen ende med at betale 28.000 kroner tilbage på et lån på 15.000 kroner. Forudsat at hun kunne indfri alle sine afdrag.

Detaljerne for et lån på 15.000 kroner med en løbetid på et år hos Santander viser, at de samlede årlige omkostninger kan løbe op i 87,03 procent. Foto: Skærmbillede, www.santander.dk

- Bare en del af pakken

På Christiansborg er den radikale Kathrine Olldag medlem af Socialudvalget. Hun kalder det en “virkelig horribel historie.”

- Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Det siger både noget om Syddjurs Kommunes faglige niveau på området og noget om manglende tid i administrationen, siger hun.

Det er et fuldstændig tåbeligt råd til en borger, der allerede er nede og bide i græsset Kathrine Olldag, medlem af Socialudvalget, Radikale Venstre

- Ikke desto mindre et fuldstændig tåbeligt råd til en borger, der allerede er nede og bide i græsset, siger Kathrine Olldag.

Det er da heller ikke et lån, som formanden i Syddjurs, Gunnar Sørensen, selv ville tage, hvis han havde dårlige tænder.

- Det er bare en del af pakken. Det er det, vi ser mange mennesker gør, og det er sådan set kommunen uvedkommende, hvor borgeren henter sine penge, siger han til TV2 Østjylland.