Kommune afviser ministerkritik: - Vi har ikke gjort noget forkert

11 af landets 98 kommuner er tirsdag kommet i bad standing hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Kommunerne har nemlig ikke besvaret en undersøgelse, som ministeriet sendte til alle kommuner i oktober 2018. Her skulle de redegøre for, hvorvidt deres plejeboliger lever op til brandkravene.

I det brev vi modtog, stod der, at de opfordrer alle kommuner til at besvare henvendelsen fra ministeren, men der stod ikke, at vi var forpligtet til det Casper Grønborg, Teknisk Chef, Odder Kommune

- Det er under al kritik, at flere kommuner slet ikke har reageret på ministeriets henvendelser om undersøgelsen. Det har de pligt til, og jeg ser mig derfor nødsaget til nu at inddrage Ankestyrelsen i sagen. Brandsikkerhed er simpelthen for alvorlig til, at kommunerne bare kan ignorere det, skriver ministeren i en pressemeddelelse fra ministeriet.

I Østjylland er det Odder og Samsø kommuner, der får en løftet pegefinger fra ministeren. Odder Kommune afviser dog ministerens kritik.

DISSE KOMMUNER HAR IKKE SVARET PÅ SPØRGESKEMAET Bornholms Regionskommune

Hedensted Kommune

Kalundborg Kommune

Kerteminde Kommune

Køge Kommune

Morsø Kommune

Odder Kommune

Odsherred Kommune

Samsø Kommune

Sorø Kommune

Vesthimmerlands Kommune Kilde: Transport, Bygnings- og Boligministeriet

- I det brev vi modtog, stod der, at de opfordrer alle kommuner til at besvare henvendelsen fra ministeren, men der stod ikke, at vi var forpligtet til det, siger Casper Grønborg, Teknisk Chef i Odder Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge styrelsesloven er kommunerne dog forpligtet til at svare på ministeriets henvendelser.

- Vi har måske været lidt ulydige der, og det står vi gerne ved, men i brevet fra ministeriet var det formuleret som en opfordring, og vi vurderede, at det ikke havde værdi for os, gentager Casper Grønborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Odder er allerede i gang med brandsikringen

Ifølge Casper Grønborg skulle kommunen grave ned i alle de brandtilladelser, der i sin tid er blevet givet til kommunens plejeboliger, og sende disse papirer til ministeriet.

- Det ville være et kæmpe arbejde for os, og det vil kræve, at vi skulle sætte tre mand i gang med det i en hel måned, siger Casper Grønborg.

I stedet har kommunen valgt at gå direkte i gang med at se på, hvad de kan gøre for at forbedre brandsikkerheden i kommunen.

Det gør de i samarbejde med Samsø Kommune, som heller ikke har svaret på ministeriets henvendelse, Skanderborg Kommune og Østjyllands Brandvæsen. På to år vil de foretage brandsyn på alle kommunens institutioner med sårbare personer.

- Vi ser ikke kun på plejeboliger, men vi tjekker også op på, hvordan sikkerheden er i børnehaver, på plejehjem og på institutioner med handicappede, flygtninge med mere, siger han.

Planen er, at brandsynet skal give de tre kommuner et overblik over, hvad de skal forbedre.

Dødsbrand på plejehjem må ikke ske igen

Den direkte årsag til at ministeren vil have klarhed over kommunernes brandsikker, er at forhindre en lignende dødsbrand som på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland i august sidste år. Her mistede tre ældre kvinder livet.

Efter branden kom det frem, at plejehjemmets brandsikkerhed ikke levede op til kravene. Der var eksempelvis ikke et automatisk sprinkleranlæg, selvom der skulle være det.

Det viste sig også, at en række plejehjem i andre kommuner heller ikke havde styr på brandsikkerheden.

Branden begyndte i en bolig på plejecentret Farsøhthus. Da den kvindelige beboer flygter fra lejligheden, åbner hun døren ud til gangen. Det nærer ilden. På grund af åbne vinduer spredes ilden - meget hurtigt - ned til spisekøkkenet.