Kommune advarer mod farlig vane: Din sæbe kan dræbe fiskene

Det tørre vejr har mange konsekvenser. En af dem er, at når din bil bliver beskidt, er der ikke meget hjælp fra oven til at gøre den ren igen. Derfor tyr mange af gode grunde til haveslangen og en spand med vand og sæbe hjemme på villavejen. Men det kan være farligt.

Din regnvandskloak leder ud i dit lokale vandløb, lige der hvor fisken bor. Derfor er det vigtigt, at du ikke hælder sæbe eller kemikalier i regnvandsafløb. Syddjurs Kommune

Farligt for fiskene vel at mærke.

- Din regnvandskloak leder ud i dit lokale vandløb, lige der hvor fisken bor. Derfor er det vigtigt, at du ikke hælder sæbe eller kemikalier i regnvandsafløb, skriver Syddjurs Kommune på sin Facebook-side.

Kommunen har lavet fire regler, som den meget gerne vil have borgerne til at overholde.

Reglerne • Sæbe skal skylles ud i vasken eller toilettet - det samme skal miljø- og svanemærkede produkter.

• Vask af bil skal ske på tankstation - vaskehallen adskiller olien fra spildevandet og bortleder spildevandet til det offentlige spildevandssystem.

• Maling, olie og kemikalierester afleveres på din lokale genbrugsplads - når du afleverer til genbrugspladsen, bliver kemikalierne håndteret miljømæssigt korrekt.

• Industriaktivitet – vask må kun ske på en indrettet vaskeplads - afvask fra industrimæssige renseprocesser kan være mere skadelige for miljøet end almindelige rengøringsmidler.



Kilde: Syddjurs Kommune

På Facebook-siden er der udbredt forståelse at spore, men en enkelt mener, at Syddjurs Kommune bør gøre lidt ekstra ud af at gøre opmærksom på problematikken.

- Jeg mener, det var Herning Kommune, der spraymalede en lille blå fisk på asfalten ved siden af de afløb, der løb direkte ud uden at blive renset. På den måde blev borgerne opmærksomme på, at de ikke skulle hælde sæbevand ud i det afløb. Det kunne være en ide her i kommunen, skriver Nikolaj Meyer.

Læs også Stor forurenet renseri-grund skal renses: Skal sikre rent drikkevand i fremtiden

En idé kommunen ikke er afvisende over for.

Under alle omstændigheder håber man på, at flere vil tænke over, hvor deres sæbe ender.