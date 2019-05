Kommunalansatte snører løbeskoene: Skal motivere flere borgere til at dyrke motion

Der blev både smilt og svedt ved Fladbroløbet i byen Fladbro ved Randers søndag formiddag, hvor 1800 motionister var hoppet i løbeskoene.

Hele 736 af deltagerne er ansatte ved Randers Kommune. De vil nemlig være forgangsmænd og det gode eksempel på, at man skal huske og bevæge sig og dyrke motion i dagligdagen.

Vi skal simpelthen have alle borgerne i Randers Kommune til at bevæge sig lidt mere. Torben Hansen, borgmester, Randers Kommune (S).

- Vi skal simpelthen have alle borgerne i Randers Kommune til at bevæge sig lidt mere. Man kan gøre det i idrætsklubber, i gåklubber, spiller hockey eller floorball. Det vigtigste er bare, at man kommer ud og bevæger sig, og oplever det fællesskab, det giver, siger Torben Hansen, der er borgmester, i Randers Kommune (S).

Løbet er en del af indsatsen 'Bevæg dig for livet', som har et mål om, at halvdelen af alle danskere er medlem af en idrætsforening i 2025.

Selve løbet er et led i den fem årige indsats ’Bevæg dig for livet’, hvor Randers Kommune vil få flere til at rejse sig fra kontorstolen.

Derfor guider de blandt andet firmaer til at hjælpe ansatte med at bevæge sig mere i dagligdagen.

- Vores borgere skal have det så godt, som overhovedet muligt, og her på en solbeskinnede søndag, ser alle glade ud, siger borgmesteren.

92-årig løb med

Fladbroløbet var dog langt fra kun for kommunalansatte, og der var da også en del borgere, der deltog i det 5 kilometer lange løb.

Én af dem er Niels Edvard Brøndum på 92 år, og muligvis dagens løb ældste deltager.

- Når man løber, så bliver man helt høj, og man er godt tilpas, når man er færdig bagefter, siger den 92-årige løber.

Niels Edvard Brøndum er 92 år og muligvis Fladbroløbets ældste deltager.

En anden deltager ved dagens løb er Lars Van Hulst Pedersen. For seks år siden tog han selv første skridt ud i at bevæge sig mere. I dag opfordrer han alle til at gøre det samme.

- Det giver mig overskud og positiv energi i pressede situationer. Når man har en sund og en rask krop, kan man klare den travle hverdag meget bedre, siger Lars Van Hulst Pedersen.

’Bevæg dig for livet’ arbejder landet over på at få gjort 75 procent af alle danskere aktive frem mod 2025. De har også en målsætning om, at halvdelen af alle danskere til den tid er medlem af en idrætsforening.

Det er indsatsen 'Bevæg dig for livet', der står bag Fladbroløbet.