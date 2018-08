Kommende Silkeborg-træner: En sund klub med gode værdier

Kent Nielsen ser frem til trænergerningen om et års tid, når han skal tage over i Silkeborg, der i øjeblikket befinder sig i 1. division.

- Jeg glæder mig til opgaven i Silkeborg og være med til at præge og indfri de sportslige mål, som klubben har. Jeg kender Silkeborg som en sund klub med gode værdier og et flot talent-setup.

Læs også Kent Nielsen bliver Silkeborg-træner næste sommer

- Når man som jeg har været med i en del år, så er der en stor tilfredsstillelse i at være med til at udvikle nye spillere, siger Kent Nielsen til klubbens hjemmeside.

Han påpeger, at Silkeborg er dygtig til at udvikle gode fodboldspillere, og det arbejde vil han gerne hjælpe med.

- Silkeborg har med salg af profiler som Robert Skov, Jens Martin Gammelby og Sammy Skytte vist, at klubben gør et flot stykke talentarbejde. Det ser jeg frem til at blive en del af, siger han.

Michael Hansen overtager midlertidig cheftræner-posten i Silkeborg IF. Den 46-årige tidligere SIF-spiller har blandt andet været træner i Skive og FC Vestsjælland. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Døjer med en ankelskade

Den tidligere OB-træner døjer med en ankelskade og kan ikke varetage jobbet før til næste sommer.

- Jeg bliver dog ikke en del af hverdagen i klubben før næste år, hvor jeg igen vil være fysisk fit for fight.

Jeg kender Silkeborg som en sund klub med gode værdier og et flot talent-setup. Kent Nielsen, kommende Silkeborg-træner

- Indtil da skal Michael Hansen og den øvrige sportslige stab have ro til at udføre den opgave, de er ansat til. Men jeg vil følge meget interesseret med fra sidelinjen, siger Kent Nielsen.

Efter en ankeloperation skal Kent Nielsen igennem et halvt års genoptræning.

Den 56-årige træner har senest været tre sæsoner i OB og har ud over fynboerne i de seneste godt 18 år stået i spidsen for AGF, AC Horsens, Brøndby og AaB.

Silkeborg rykkede i sidste sæson ud af Superligaen og er kommet dårligt i gang med tilværelsen i 1. division, hvor det blot er blevet til et point i tre kampe.

Det fik tirsdag ledelsen til at fyre træner Peter Sørensen. Nu er det altså Michael Hansens opgave at få holdet på ret kurs i den næstbedste række.

Efter dagens træning sender Skipperligaen live med Michael Hansen, der overtager trænergerning det næste års tid. Hold øje med Skipperligaens facebookside.