Efter en uge: Kogepåbud ophæves endelig

Det er sket i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Syddjurs Kommune anbefaler, at de ejendomme, der var omfattet af kogeanbefalingen, får gennemskyllet deres vandinstallationer grundigt for at mindske en eventuel tilstedeværelse af ”gammelt” vand i installationerne.

Kunne give diarré

Kogepåbuddet kom efter, at der var påvist bakterier i drikkevandet.

Der var tale om bakterierne intestinale enterokokker, som stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring fra dyr eller mennesker.



Dermed er der risiko for, at andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira findes i vandet, for eksempel salmonella eller campylobacter, der kan give diarré.