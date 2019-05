Kørte over for rødt for næsen af politiet: Endte med seks sigtelser

Det endte med intet mindre end seks sigtelser, da en 21-årig mand tog turen overfor rødt på Viby Ringvej i Aarhus natten til tirsdag.

I krydset holdt en patruljebil stille, da de modsat den unge mand tog lysreguleringen alvorligt.

Læs også Nu er det besluttet: Livsfarlig hovedgade bliver bygget om

- Mens de holder for rødt lys i krydset, ser de ham brage forbi. Så de sætter efter ham, tænder for horn og lygte og forsøger at standse ham, siger Janni Lundager, der er kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Den mandlige bilist standser dog ikke. Han sætter i stedet farten op i et forsøg på at flygte fra politiet. Det giver ham den anden sigtelse.

Mens de holder for rødt lys i krydset, ser de ham brage forbi. Så de sætter efter ham, tænder for horn og lygte og forsøger at standse ham. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Fra patruljevognen kan politiet desuden konstatere, at han kører væsentligt over det tilladte, og her kommer den tredje sigtelse ind i billedet.

Trods hans forsøg på at flygte, lykkes det til sidst for politiet at standse ham.

Læs også Aftale på plads: 600 boliger rives ned i Gellerup og Toveshøj

- Han kører ind ad nogle veje, hvor der er noget vejarbejde, som gør, at han er nødt til at sætte farten ned for at komme forbi. Og her standser de ham, siger Janni Lundager.

Det var her i krydset ved C.A. Thyregods Vej og Johannes Ewalds Vej i Åbyhøj, det lykkedes politiet at standse den 21-årige mand.

Da han bliver standset, kan politiet konstatere, at han ikke har noget kørekort. Han forklarer, at han har lånt bilen af sin bror. Det fører til den fjerde og femte sigtelse til henholdsvis den 21-årige fører af bilen og hans bror.

Han kører ind ad nogle veje, hvor der er noget vejarbejde, som gør, at han er nødt til at sætte farten ned for at komme forbi. Og her standser de ham. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Da politiet ransager bilen finder de desuden et slagvåben. Nærmere bestemt et jernrør.

Med det nåede den 21-årige mand altså op på fem sigtelser for at køre over for rødt, ikke efterkomme politiets anvisninger, for at køre med for høj hastighed, for kørsel uden førerret og for overtrædelse af våbenloven.

Læs også Kommune sætter millioner af til permanent terrorsikring

Herudover blev den 19-årige bror, der står som ejer af bilen, som nævnt sigtet for at have overladt sin bil til en person, der ikke har noget kørekort.

I bilen var også to passagerer, som ligesom chaufføren blev anholdt og lagt i håndjern. De blev dog kort efter løslagt igen, da der ved visitation af dem ikke blev fundet noget af interesse for politiet.