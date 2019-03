Kønnet har stor betydning for ensomhed blandt unge

Ensomhed kan være vanskeligt at tale om. Dog er der kommet mere fokus på ensomhed blandt unge de seneste år.

Jeg tror, mange unge går meget op i at have et fedt socialt liv – også på de sociale medier. Jeg tror, det er tabu at indrømme, at man er ensom Solvej Karlslund, Aarhus

Nu viser en ny undersøgelse, at 12 procent af de unge i alderen 16-24 år i Region Midtjylland er svært ensomme, hvilket er flere end i andre aldersgrupper.

Heriblandt er dobbelt så mange 16-19 årige unge kvinder svært ensomme sammenlignet med det modsatte køn.

Undersøgelsen er foretaget af DEFACTUM for Mary Fonden baseret på besvarelser fra 3800 unge.

Det at have en kæreste er en form for en beskyttende faktor hos unge mænd, mens det ikke gør sig gældende for unge kvinder Mathias Lasgaard, seniorforsker i DEFACTUM

Og det er ikke den eneste forskel på kønnene.

- Det at have en kæreste er en form for en beskyttende faktor hos unge mænd, hvor det ikke gør sig gældende for unge kvinder, fortæller seniorforsker i DEFACTUM, Mathias Lasgaard.

Blandt de unge kvinder ses der derimod færre ensomme blandt dem, der bor sammen med andre.

Mange relationer

Undersøgelsen, der er baseret på tal fra Region Midtjyllands Sundhedsprofil, viser også, at langt de fleste ensomme unge ikke er socialt isolerede.

- Mange ensomme unge har en del sociale kontakter og har hyppigt kontakt til dem, fortæller Mathias Lasgaard.

Og ensomhed kan være endnu sværere at tale om, når netop det sociale liv fylder en del i de unges hverdag.

- Jeg tror, mange unge går meget op i at have et fedt socialt liv – også på de sociale medier. Jeg tror, det er tabu at indrømme, at man er ensom, fortæller Solvej Karlslund, der er en af de unge, vi talte med i Aarhus.

- Vi burde tale meget mere om det og hjælpe hinanden, mener Vickie Nielsen, vi også talte med i Aarhus.

Søgte venner på Facebook

På TV2 Østjylland fortalte vi i februar om om 24-årige Jesper Blomberg fra Randers, der fortalte åbent om sin ensomhed på Facebook.

- Ensomhed er lidt et tabu. Meget faktisk, fortalte en ærlig Jesper Blomberg.

Positiv feedback

Opslaget fik over 200 likes og flere end 60 kommentarer, hvor de fleste har været positive.

- Skidegodt og ærligt opslag. Du har en fantastisk energi - det skal nok komme, var der én der skrev.

Det overraskede Jesper Blomberg.

- Jeg frygtede, at der ville komme en masse 'hate', og at folk ville skrive, at jeg skulle blive voksen og tage mig sammen.

Flere har sidenhen foreslået Jesper Blomberg at mødes, og endnu flere har givet ham tips til steder, hvor han kan møde folk.