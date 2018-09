Kølig tåget morgen bliver til solrig og lun eftermiddag

Jakken skal lynes, hvis man skal udenfor søndag morgen. Nogle steder i regionen er der helt ned til 6 grader fra morgenstunden.

- Der kunne også godt ligge noget lokal tåge. Det skal lige lette og så er der altså mulighed for solskin i hvert fald i nogle perioder, fortæller vejrvært ved TV2 Lone Seir om det østjyske vejr søndag.

- Men temperaturer, der burde kunne nå op på 19-20 grader og næsten ingen vind gør altså, at man godt kan være udenfor på sådan en søndag.

Senere på dagen kan der komme lidt flere skyer. Især på Samsø og Djursland.

Nyd en lun mandag

Ser vi længere frem mod mandagen, så ser det ud til at den bliver en anelse lunere og med mere sol på programmet, fortæller Lone Seir.

Men det er med at nyde det, for allerede fra tirsdag kan vejret slå om i noget mere ustadigt.

- Tirsdag bliver med nogle flere skyer og nogle prognoser har også muligheden for at der kan komme nogle byger i hvert fald i den sydlige del af Østjylland. Andre prognoser viser at det også bliver helt tørvejr her, siger Lone Seir:

- Men når vi kommer hen til onsdag og torsdag, så er modellerne helt enige: Så bliver det nok mere ustadigt igen.