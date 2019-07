Søndag bliver kølig med byger

Søndag vil byde på lidt sol, men i løbet af dagen også byger. Især på Djursland kan det være en god ide at huske regntøjet, hvis man skal udendørs. Her kan bygerne lokalt blive kraftige og med torden.

- Det bliver lidt blæsende fra morgenstunden med en frisk vind og bare 12-13 grader, siger Per Christiansen, vejrvært ved TV2 Vejret.

Blæsevejret har også betydning for badevandstemperaturerne.

- Varmen på vandet har lige taget et nøk nedad på grund af det her blæsevejr, siger Per Christiansen.

Kølig søndag

Der er ikke meget sommer over vejret søndag, for temperaturerne i Østjylland næppe kommer over 19 grader.

- Temperaturen bliver ikke meget lunere op ad dagen. Det er altså en kold vind, vi får ind over landet. Måske kan det enkelte steder blive op til 17-18 grader

Varme på vej

Heldigvis er der bedring i sigte.

- I løbet af ugen bedres både badevandstemperaturen og lufttemperaturen. Det bliver gradvist lunere og alle dage frem mod fredag kan vi godt risikere en byge, men det tynder ud i dem længere hen på ugen, siger Per Christiansen.

- Det vi især skal lægge mærke til, er den lunere luft og en vind, der lægger sig. Så smager det lidt af sommer.