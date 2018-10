Kølig morgen - men solrig formiddag i vente

Vejret har forkælet østjyderne i efterårsferien, og fredag ser ikke ud til at blive nogen undtagelse.

Det til trods for at natten mellem torsdag og fredag har budt på kolde temperaturer.

00:46 VIDEO: Vejrudsigten for fredag d. 19. oktober. Luk video

- Lokalt kan man fra morgenstunden stå op til 4-5 grader i to meters højde. Det betyder også, at der er en lille chance for frost i græshøjde, så måske lidt vinterligt fra morgenstunden af. Men i løbet af formiddagen vil man hurtigt se temperaturer på op til 10 grader, og særligt i formiddagstimerne er der gode chancer for sol, fortæller Andreas Nyholm fra TV2 Vejret.

Læs også Psykolog: Lyt ikke på selvværdsguruerne

Mere ustadigt vejr i vente

Lørdag vil minde en del om fredag, men måske med lidt højere temperaturer.

Søndag bliver mild, men overskyet, og der kan komme regn sidst på dagen.

Femdøgnsprognosen.

Og når de fleste vender tilbage på arbejde eller skole fra efterårsferie, så vil der samtidig ske et skift i vejret.

- Den nye uge kommer til at byde på lidt mere rigtigt efterårsvejr, der er nemlig byger og blæst på programmet, siger Andreas Nyholm.

Læs også Ekstremt halvår: Her er ti nye danske vejrrekorder