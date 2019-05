Kølig dag i Uni-parken: Her er vejrudsigten for Kapsejladsen 2019

Solskin, tropiske temperaturer og kolde øl, hvor kondens i stride strømme løber ned ad dåserne.

Drømmen om, at Kapsejladsen bliver en sommer-fest, må vi kigge længe efter i år.

- Det ligner, at de får en god jævn til frisk vind fra vest. Det bliver lidt mindre blæsende end i dag, men stadig blæsende i forhold til en normal forårsdag, siger Andreas Nyholm, der er meteorolog ved TV 2 VEJRET, til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kommer ikke til at sidde lang tid i den blå himmel og nyde solen.​​​ Andreas Nyholm, meteorolog, TV 2 VEJRET

Han fortæller, at temperaturerne er lave i forhold til, at kalenderen siger maj måned.

- Det bliver 8 maks 9 grader. Luften er utrolig kold for årstiden. Det er usædvanlige temperaturer for maj måned, og når vi har haft 20 grader i april, så føles det pludselig rigtig koldt, siger han.

Og netop kombinationen af blæst og lave temperaturer, kan gøre Kapsejladsen 2019 til en kold fornøjelse.

- Det bliver både koldt og blæsende. De steder, hvor det blæser, vil chill-effekten være omkring 2-3 grader, så det er rigtig øv, siger Sebastian Pelt, der også er meteorolog ved TV 2 VEJRET.

Hvad går Kapsejladsen ud på? Kapsejladsen er en udvidet ølstafet, hvor forskellige fakulteter ved Aarhus Universitetet dyster om 'Det Gyldne Bækken'. På hvert hold er fem deltagere, som på stafet-manér skiftes til at krydse Uni-søen i båd, bunde en øl, snurre rundt om den 10 gange og sejle tilbage. Når første deltager på holdet er færdig, må den næste hoppe i båden osv., osv. Holdet, der først har fået alle fem deltagere igennem, vinder.

Overvejende tørt - først på dagen

De to meteorologer fortæller, at dagen vil starte tørt, men skyet.

- Du kommer ikke til at sidde lang tid i den blå himmel og nyde solen. Det bliver flere skyer end sol, lidt ligesom vi ser det i dag, siger Andreas Nyholm.

En trøje og vindjakke er ikke nødvendigvis nok, hvis det både regner og blæser. Sebastian Pelt, meteorolog, TV 2 VEJRET

Når vi kommer hen ad eftermiddagen, skal regnjakkerne dog muligvis findes frem.

- Bygerne dannes i løbet af dagen og jo senere på dagen, jo større risiko er der for byger. Der er også mulighed for, at det kan gå over i noget hvidt sent på dagen. Måske også hagl og torden, siger Sebastian Pelt.

Han råder alle tilskuere til at tage rigeligt med tøj på.

- De skal have varmt tøj på. Det er rigtig koldt, hvis man sidder stille og kigger på. En trøje og vindjakke er ikke nødvendigvis nok, hvis det både regner og blæser, siger han.

Midt i regn, blæst og lave temperaturer, har han dog en enkelt opløftende melding.

- Så snart solen kommer frem, vil det føles meget varmere. Solen varmer rigtig hurtigt op, og den har en distance til jorden, som svarer til starten af august, siger han.

