Køleskab på havn er fyldt med gratis mad

På Sydhavnen i Aarhus, står der et skab og et køleskab fyldt med mad. Skabene og maden tilhører ikke nogen bestemt, men er til fri afbenyttelse for alle, der kommer forbi.

De bliver fyldt op af skraldere, eller andre der har mad til overs, og bliver så afhentet af socialt udsatte, fattige familier, studerende eller lignende, som har brug for det.

På den måde bytter maden hænder, og undgår at blive smidt ud.

- Der bliver smidt så mange ting ud, og det er synd af se al den mad gå til spilde. Indimellem kan vi jo støde på mad, som kan holde sig i månedsvis, hvor man tænker, ”det er utroligt, det er blevet kylet ud”, siger Tim Theodor Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er frivillig i Fællesskabet, som deleskabene med mad hedder. To gange om ugen kommer han forbi Sydhavnen og afleverer overskudsmad.

- Det gør jeg, fordi jeg gerne vil gøre noget godt for andre, siger han.

Meget af maden i Fællesskabet kommer fra supermarkeders container og er blevet hentet af skraldere efter lukketid.

Maden i deleskabene er ofte noget, som skraldere har fundet i supermarkeders containere efter lukketid. De frivillige har nemlig ikke selv brug for alt det, de finder.

- Tit finder man 100 styks af én ting, og man skal kun bruge to. Så kan man komme herned med de resterende 98, siger Steffen Sand, der er projektkoordinator hos Skraldecaféen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skraldecaféen er et andet frivilligt initiativ, der bekæmper madspild, og de står bag Fællesskabet sammen med nogle kaospiloter.

Sikker på, det gør en forskel

Else Marie Sørensen er en af de andre frivillige, der kommer forbi og fylder skabene op. Hun gør det især for at hjælpe dem, der ikke har til dagen og vejen.

Else Marie Sørensen startede med at skralde til sig selv, men hun fandt ud af, at der også var andre, der havde brug for overskudsmad. Så nu forærer hun noget af det, hun finder, væk gennem Fællesskabet.

- Som pensionist har du ikke så mange penge, så derfor begyndte jeg selv at skralde. Og så fandt jeg ud af, at der var andre, der også manglede mad, og så begyndte jeg at forære noget væk til dem. Og så blev jeg egentlig også selv glad, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har endnu ikke mødt nogle af dem, der henter mad fra køleskabet, men hun er sikker på, at hendes frivillige indsats gør godt.

- Når du kommer ned og har afleveret mad, så er køleskabet helt fyldt. Og næste gang du kommer, så er der ikke spor tilbage. Så ved man, at man gør en forskel, siger Else Marie Sørensen.

Alle er velkomne til at aflevere eller hente mad fra Fællesskabet. Giveren er ikke ansvarlig for madens holdbarhed, så det op til aftageren at vurdere, om maden stadig kan spises. Køleskabet bliver dog rengjort og tjekket ugentligt.