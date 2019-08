Køer slagtet af lynnedslag: - Det er store kræfter, man er oppe imod

Landmand Jørgen Nordentoft blev onsdag morgen mødt af et sjældent syn.

Tre af hans køer var nemlig døde, da de i nat søgte ly under træerne fra regnvejret. Køerne var på et højt sted i landskabet og blev ramt af et lyn.

- De ligger alle sammen på højre side, som om de bare lige er blæst omkuld, siger Jørgen Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen spor i jorden på at de har brugt benene og sprællet, så det ligner, de bare lige vippet rundt. Jørgen Nordentoft, landmand

Da en af hans kammerater var på vej på arbejde her i morges, ringede han til Jørgen Nordentoft med beskeden om, at han havde set en død ko på engen.

- Så kørte jeg herud og kunne godt se, at der lå en død ko, da jeg kom derover, så lå der to og så tre køer ved siden af hinanden, da jeg kom helt hen til træerne, siger Jørgen Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

De tre køer lå døde side om side ved træerne på engen.

Jørgen Nordentoft fortæller, at alle tre køer lå døde på højre side, og han mener, at køernes indvolde er sprunget, fordi køerne efter deres død er blevet stenhårde og opspilede.

- De var ikke så tykke her kl. 7 i morges, og det var jo bare en 4-5 timer, efter de døde, siger Jørgen Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger også, at en ko ikke svulmer så hurtigt op normalvis, når den dør.

Ifølge landmanden bekræfter det ham i, hvor kraftige lyn egentlig er:

- Det er da ærgerligt, men det fortæller nok også lidt om, hvor store kræfter vi er oppe imod. Det er egentlig nok det, det handler om, siger Jørgen Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jørgen Nordentoft fortæller, at køernes indvolde formentlig er sprunget af lynnedslaget.

Ingen spor i jorden

Landmanden trøster sig selv med, at køerne formentlig har fået en let død, og at det er gået hurtigt.

- Der er ingen spor i jorden på, at de har brugt benene og sprællet, så det ligner, de bare lige er vippet rundt, siger Jørgen Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men han ærgrer sig stadig over, at han skal ud og investere i nye køer, men det glæder ham, at det er gået ud over hans køer i stedet for mennesker:

- Det er selvfølgelig ærgerligt med sine dyr, men jeg tænker nu, hvis det havde været tre mennesker, der havde stået under de træer – det havde jo været meget værre, siger Jørgen Nordentoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Planen er nu, at køerne skal køres til destruktion i morgen, torsdag.

