Kød forsvinder næppe fra bordene: - Vi ender nok som en nation af flexitarer

Selv om forbruget af kød ifølge en analyse fra Coop falder, ender vi næppe som en nation af vegetarer.

Det siger fremtidsforsker Marianne Levinsen fra Aarhus-virksomheden Fremforsk - Center for Fremtidsforskning.

Læs også Aarhus skruer ned for kødforbruget - og nu følger andre efter

- Vi ender nok snarere som en nation af flexitarer, hvor folk spiser mere grønt og mindre kød, for eksempel kun ved særlige lejligheder eller i weekenden, siger hun.

Analysen fra Coop viser, at forbruget af fersk kød er faldet med fem procent fra 2015 til 2018 opgjort i kroner per kunde.

Det er især de yngre og de ældre, der spiser mindst kød. Marianne Levinsen, fremtidsforsker, Aarhus

Samtidig melder supermarkedskæderne om stigende salg af plantebaserede alternativer.

Det mindskede kødforbrug har ifølge Marianne Levinsen været drevet af især kvinder fra den gode middelklasse i de store byer.

Men i dag er trenden udbredt til hele landet og alle samfundslag.

Læs også Nu er det slut med at kalde dette for en pølse - Randers-firma undrer sig

- Det er især de yngre og de ældre, der spiser mindst kød. De ældre gør det, fordi de tilhører en generation, som har været vant til en kødfri dag og en ugentlig fiskedag.

- De yngre gør det, fordi de anser det for mere sundt og bæredygtigt, siger hun.

Supermarkedskæderne melder om stigende salg af plantebaserede alternativer - blandt andet fra Randers-virksomheden Naturli' Foods. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

"Kød smager godt"

Men bøfferne og de saftige spareribs forsvinder ikke fuldstændig fra danskernes middagsborde, lyder det fra fremtidsforskeren.

- Kød smager godt, og de fleste kan godt lide det engang imellem. Så folk vil stadig spise kød, men de vil tænke mere over, hvor meget og hvornår de spiser det, siger Marianne Levinsen.

Læs også Råddent kød i kilovis smidt på gågade: Miljøet er ikke for sjov

Helle Brønnum Carlsen er lektor i madkundskab på Københavns Professionshøjskole og madanmelder.

Hun ser en vis risiko for tilbagefald i, at danskerne køber frikadeller og bøffer lavet af plantefars.

Kød smager godt, og de fleste kan godt lide det engang imellem. Marianne Levinsen, fremtidsforsker, Aarhus

- Ønsket om at gøre noget godt er der. Men man har ikke overvejet at omlægge sin måde at spise på til andre kulturer, der naturligt spiser meget mere vegetarisk.

- Så man prøver at erstatte og stadigvæk lege, at vi spiser frikadeller og bøffer. Det er der en vis fare i, for så svupper man lettere tilbage, fordi det er nok kun som fars, at det vil give den samme tilfredsstillelse (som kødet, red.), siger hun.