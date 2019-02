Købte slangebøsse og blev sigtet for våbenovertrædelse

Duerne i Lene Wegges have havde over længere tid generet hende og naboen, der begge har fobi for fugle. Derfor købte hun en plastikslangebøsse på hjemmesiden Wish for at få duerne væk.

Det skulle dog vise sig at volde flere problemer end som så. I januar blev hun sigtet for overtrædelse af våbenloven.

- Jeg havde totalt høj puls og tænkte, hvad sker der her. Er der nogen der tager pis på mig? Det var møgubehageligt. Jeg har fået en fartbøde og to parkeringsbøder i mit liv, så jeg er ikke på kant med loven, fortæller Lene Wegge til TV2 ØSTJYLLAND.

Lene Wegge læser brevet fra politiet

Politiet havde opsnappet våbnet i Kastrup Lufthavn, og hun modtog derefter et brev fra politiet, hvilket var en grænseoverskridende oplevelse for hende.

Læs også Ville veksle en tyver til parkering – endte med at miste 5.500 kroner

Lene Wegge havde ikke troet, at den 14 centimeter lange plastikslangebøsse til 13 kroner var et ulovligt våben.

Bekymrende tendens

Martin Frank Rasmussen, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, fortæller, at man ser et stigende antal af disse sager.

Det at lave en vurdering af, hvor vidt det er et våben eller ej, kan være svært. Så man skal virkelig være opmærksom. Martin Frank Rasmussen, vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

- Det er en bekymrende tendens, at der er flere og flere våben, der bliver taget, så anmeldelsestallet stiger.

Svært at vurdere produkterne

Og selvom folk som Lene Wegge køber produkterne i god tro, kan de sagtens overtræde våbenloven. Det kan nemlig være vanskeligt at gennemskue, hvor grænsen går.

- Det at lave en vurdering af, hvor vidt det er et våben eller ej, kan være svært. Så man skal virkelig være opmærksom, fortæller Martin Frank Rasmussen.

Lene Wegge bestilte slangebøssen til sin frisørsalon i Aarhus

Det er jo ikke Wish' skyld, men der burde være en stopklods. Tænk på hvor mange unge, der har en wishkonto, uden at forældrene ved, hvad de bestiller, Lene Wegge, Aarhus

Frafaldt sigtelse

Slangebøssen nåede aldrig hjem til Lene, da hun annullerede pakken, eftersom duerne var fløjet igen.

Sigtelsen frafaldt dog også, da Lene Wegge havde bestilt pakken til sin salon i stedet for sin privatadresse, og politiet kunne derfor ikke konkretisere, at den var til Lene personligt.

Hvis hun var blevet dømt, ville hun have fået en bøde og forbud mod at rejse til USA i 10 år.

Læs også Ældre kan få lov at dø udenfor i nyt shelter

- Nu har jeg også fundet ud af, at man kan købe en clutch med fire ringe. Den anses også som håndvåben, fordi det er ligesom et knojern. Så man skal virkelig sætte sig ind i det, fortæller hun.

Stopklods på nettet

Efter episoden, som Lene har taget meget alvorligt, har hun et ønske om, at man som forbruger i højere grad bliver advaret i handlen på nettet.

- Det er jo ikke Wish skyld, men der burde være en stopklods. Tænk på, hvor mange unge, der har en Wish-konto, uden at forældrene ved, hvad de bestiller, fortæller hun.

Det, der er ulovligt i Danmark, kan være lovligt i andre lande, så det kan være svært at lave en blokering på hjemmesiderne. Martin Frank Rasmussen, vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

Men heller ikke det er helt simpelt ifølge vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen:

- Det, der er ulovligt i Danmark, kan være lovligt i andre lande, så det kan være svært at lave en blokering på hjemmesiderne.

Læs også Efter flere indbrud: Politiet advarer mod mistænkelig adfærd

Lene Wegge nåede kun at se et billede af slangebøssen og har i dag slettet Wish-appen fra sin telefon.

Politiets gode råd

Vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen giver her nogle råd til, hvordan man som forbruger skal forholde sig.