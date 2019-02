Købmand tager gas på kanelsneglefyring - video går viralt

En afslørende video viser flere medarbejdere i Hos Købmanden Hylke sidde gemt i hjørnerne og spise kanelsnegle i smug.

Eller det vil sige, den lokale købmand i Hylke har sammen med sine medarbejdere lavet en video, der tager gas på historien om Mia Frandsen, der i de seneste dage har fyldt mediebilledet landet over.

- Min datter sagde, at hun var træt af at høre om de kanelsnegle. Jeg syntes bare, det var oplagt. Så ringede jeg ned og sagde ”bag lige nogle kanelsnegle, jeg har en sjov ide”, siger Brian Mossalski Nielsen, der er købmanden bag videoen.

I videoen ser man en tom hylde, hvor kanelsneglene burde ligge og være til salg, hvorefter købmanden går rundt og leder efter sine ansatte, der bliver fundet gemt i butikken med kanelsnegle i hånden.

Det har ikke noget med Føtex at gøre, jeg vil ikke blande mig i deres personsager. Brian Mossalski Nielsen, købmand, Hylke

For mens Mia Frandsen blev fyret for at spise kanelsnegle i arbejdstiden på sit job i Føtex, så er kanelsnegle og kaffe en fast del af starten på dagen i Hos Købmanden Hylke.

- Det har ikke noget med Føtex at gøre, jeg vil ikke blande mig i deres personsager. Men kan man lukrerer lidt på at lave noget satire, så det ikke behøver være så stift, så griner folk lidt, siger købmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Et viralt hit

Videoen med opslagsteksten ”Det går helt i kage!” har over 50.000 visninger, og da der bor færre end 500 mennesker i byen, må videoen siges at være kommet godt ud til befolkningnen.

I kommentarsporet bliver der taget godt imod den satiriske video.

- Det højeste, jeg har fået før, er 6-7.000 visninger på de to måneder, jeg har været hos købmanden. Den her bliver nok svært at slå, men det bliver ikke sidste gang, vi gør opmærksomme på os selv. I en købmand skal vi ikke bare sælge mælk og flåede tomater. Vi er nødt til at tænke lidt ud af boksen, siger Brian Mossalski Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Købmanden forsikrer om, at der ikke er nogen medarbejdere, der har fået ballade for at spise kanelsnegle på arbejde.

De har kun kendt mig i to måneder, men de ved godt, jeg er meget impulsiv. De synes, det er fedt, når der sker noget. Brian Mossalski Nielsen, købmand, Hylke

- Jeg giver morgenmad til dem, der arbejder her hver dag. Så tager man bare en kanelsnegl eller en kage, og det gør vi i fuld offentlighed. Man skal ikke gå og gemme det. Vi registrerer vores svind, så vi får vores kage og vores kaffe hver dag, siger han.

De to kanelspisende medarbejdere i videoen har ingen replikker, men de syntes begge, ideen var sjov.

- De har kun kendt mig i to måneder, men de ved godt, jeg er meget impulsiv. De synes, det er fedt, når der sker noget, de er jo også unge mennesker, Dorte og John, siger Brian Mossalski Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Videoen har fået over 550 reaktioner og hele 276 delinger i skrivende stund.