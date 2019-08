Købmand på lille ø får nye ejere - og de kommer fra landets største by

Der bor kun 110 sjæle på Tunø, men til gengæld kommer der hvert år 60.000 turister.

Der er med andre et vist grundlag for at eje en købmandsbutik, og det har et par fra Vesterbro i København også luret.

Læs også I dag løber JYSK-ansatte med sørgebind: - Vi sender tanker til familien

Vil selv bestemme

Af samme grund overtager de ved årsskiftet øens eneste købmandsbutik, som Tunø-Fonden siden maj har forsøgt at sælge.

Jobbet som Tunøs købmand er nu blevet besat. Foto: Privat

Det kommende købmandspar, Gabriel Foulefack og Jannie Bruun Pedersen, har ikke mindst købt købmandsbutikken for at få mere tid sammen.

- Vi har hele tiden tænkt, at vi gerne vil være selvstændige. Vi vil være med til beslutte. Det er en drøm, der er blevet virkelighed, siger Gabriel Foulefack til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Vi gider dem ikke - facere kan skade de organisationer, som de skal hjælpe

Glad for farvel til storby

Parret fra Vesterbro vil ændre en del ting i forhold til, hvordan butikken bliver drevet i dag.

- Vi har mange idéer i hovedet, og vi vil blandt andet starte en café, så vi måske får fat i nogle af de turister, der er på Tunø om sommeren, siger Gabriel Foulefack.

Læs også Storinvestor tror på Aarhus Lufthavn: Vil tredoble passagerantallet

Færgen er Tunøs livsnerve og forbindelsen til fastlandet. Hver gang færgen ankommer til øen, er der livlig trafik på den lille havn. Foto: Morten Rasmussen

Han arbejder i dag som butikschef på Vesterbro, men kommer ikke til at savne storbyens puls.

- Her er rigtig mange mennesker og bygninger, men man snakker ikke med særlig mange i det daglige, siger siger Gabriel Foulefack til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kommer fra et lille samfund, og nu vi skal være en del af samfundet på Tunø. Jeg har været der to gange, og de kender mig næsten alle sammen allerede. Folk er meget åbne.

Læs også Politiet efterforsker sag om østjysk politiker

Købmandsbutikken er blevet renoveret for flere millioner kroner de seneste år. Foto: Privat

Vil brygge ø

Den nuværende ejer af købmandsbutikken på Tunø, Claus Døssing, har til september drevet butikken i seks år sammen med sin hustru.

Han er glad for, at der er fundet nogen, der kan drive købmandsbutikken videre.

- Vi kan rigtig godt lide at være købmænd på Tunø, men vi vil gerne have mere tid til børnene og familien.

Læs også Steen kunne ikke samle en mønt op for smerter: Nu løber han halvmaraton

Claus Døssing har tidligere brygget øl, og planen er, at han nu igen vil til at brygge øl, som skal afsættes på fastlandet.

Hans råd til de nye ejere er - måske ikke overraskende - at de skal være søde og rare over for kunderne.

- De skal tale godt med alle på øen. Købmanden er samlingspunktet. De skal lave noget fis og være glade og positiv. Det er den bedste vej at gøre tingene, lyder det fra Claus Døssing.

Ud over selve butikken får Gabriel Foulefack og Jannie Bruun Pedersen en privatbolig med i købet.

Læs også Webdok: Michael spiste 100 kilo slik om året - se hans nye liv helt uden sukker