Købmand lægger gakkede videoer på Facebook - på sigt vil tilbudsavisen dø

Når man er en lille købmand i et lokalsamfund, kræver det en ekstra indsats at bevare sine kunder.

Hos Min Købmand i Nørager på Djursland har de to købmænd Karsten Jensen og Steffen Klintø fundet opskriften på, hvordan de bliver husket i deres nærområde.

- Vi bruger Facebook til at nå ud til vores lokale kunder. For det betyder alt for os, at vi bliver husket i lokalsamfundet, fortæller købmand Steffen Klintø til TV2 ØSTJYLLAND, da vi møder ham og Karsten Jensen i Karstens butik i Nørager.

Cirka en gang om ugen lægger de to østjyske købmænd en video op på Facebook, hvor de lukker kunderne med ind bag ved kassen. Ambitionen er, at beboerne i nærområdet skal lære købmændene bedre at kende.

Ligesom vareopfyldning og kasseoptælling er Facebook-videoer i dag en fast del af arbejdsskemaet.

- Vi har det stående i vores ugeplan, så vi på den måde husker det, lyder det fra Steffen Klintø.

Steffen Klintø og Karsten Jensen kan mærke, at de ugentlige facebookvideoer har betydning for købmandsforretningen.

- Når vi holder pause med at lægge videoer op på Facebook, så falder vores omsætning. Vi kan ikke måle de præcise tal, men vi kan se, at omsætningen falder, fortæller Karsten Jensen.

Under VM i fodbold viste købmand Karsten Jensen sine evner med en bold frem på Facebook.

Stærk konkurrent til tilbudsavisen

Ifølge digital rådgiver og direktør for Elberth Kommunikation, Benjamin Rud Elberth, kan det på sigt være en økonomisk gevinst for de lokale købmænd, at de bruger sociale medier.

- Når en købmand er på de sociale medier, handler det ikke nødvendigvis om salg. Det handler i højere grad om at gøre opmærksom på sig selv. Men allerede nu har man set, at nogle købmænd kan vise konkrete tal på, at deres omsætning er steget på grund af, at de bruger sociale medier, fortæller Benjamin Rud Elberth til TV2 ØSTJYLLAND.

Mellem de mange videoer på Facebook finder man også ugens bedste tilbud. Den ugentlige tilbudsavis i papirform lever stadig hos Min Købmand Nørager, men indehaverne spår, at tilbudsavisen har en svær fremtid.

- På sigt vil tilbudsavisen uddø. Tilbudsavisen er stærk, og den fanger nogen, men på sigt tror jeg på, at de sociale medier og onlinebannere kommer til at styre markedsføringen for os købmænd, siger Steffen Klintø.

Den spådom bakker ekspert i retail og handel Dorte Wimmer op om.

- Den vil nok stadig eksistere et par år endnu, men vi kan se på vores undersøgelser, at den næste generation ikke bruger tilbudsavisen, fortæller Dorte Wimmer.

Den næste generation kommer ikke til at kigge i tilbudsaviser, forudser ekspert i retail- og handel Dorte Wimmer.

Videoer man kan grine af

Når Karsten Jensen iført landsholdstrøje dribler med en bold, rider på en kæphest gennem forretningen eller bygger et fuglehus, er det ikke for at fortælle om tilbud på agurker eller tomater. Det er for at underholde.

- Det er sjove og nogle gange lidt platte videoer, som vi lægger ud på vores Facebook. Men det gør, at folk kan huske os. Og folk ved, hvem vi er, når de kommer ind i butikken. Så når videoen er lidt plat, er det fordi, at det er sådan, jeg er som menneske, lyder det fra Karsten Jensen.

Nedenfor kan du se et lille udplul af de videoer, Min Købmand i Nørager har lagt på Facebook:

Købmand på hest:

Bagagerumsmarked:

VM-sjov: