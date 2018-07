Køber til kendt herregård: - Intet sjovt ved bare at bygge nyt

Alle i Randers kender den, og nærmest endnu flere har en holdning til den. Herregården Helstedgård i den nordlige del af byen har stået faldefærdig hen i flere år, efter den før i tiden tronede sig flot frem bag træerne. Men nu er den solgt, og køberen har store planer.

Køberne er firmaet HMS Danmark med direktør Henning Sørensen i spidsen. Han har forelsket sig i gården, og er villig til at smide mange mio. kr. efter at få Helstedgård tilbage som et vartegn for området.

Jeg har altid købt faldefærdige bygninger. Der er intet sjovt ved bare at bygge nyt. Henning Sørensen, HMS Danmark

- Det er et stort, men også spændende projekt. Jeg har altid købt faldefærdige bygninger. Der er intet sjovt ved bare at bygge nyt, siger Henning Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

At der er tale om et stort projekt, har han mere end ret i. I dag står kun hovedbygningen tilbage, og den skal bevares, har byrådet besluttet. Og det selvom bygningen i mange år er blevet misligholdt og er meget forfalden.

Henning Sørensens plan er at totalrenovere hovedbygningen og lave otte ejerlejligheder her. På den resterende del af grunden skal der opføres yderligere 12 lejligheder.

Køberen vil gerne opføre to længer med rækkehuse, som man kan se placeringerne af i illustrationerne her. Foto: Randers Arkitekten

Renovering til mange millioner

- Det er ikke til at sige, hvor meget det kommer til at koste at renovere de lidt over 1000 kvadratmeter, for vi ved jo ikke helt, hvad vi støder på. Men et godt bud er omkring 16 mio. kroner, siger han.

Den omfattende renovering er ikke den eneste udfordring, som Henning Sørensen står over for. Naboer til Helstedgård er nemlig utilfredse med planerne og har klaget til kommunen.

- I sin tid, da vi flyttede herud for mange år siden blev vi lovet, at der ikke ville blive bygget noget på grunden. Vi er bekymrede for de rækkehuse i to etager, der planlægges. For de nye ejere vil fra førstesalen kunne se ned på de nuværende beboere i villaerne, har formand for Grundejerforeningen Helstedgård, Leif Søgaard, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover er villaejerne også skeptiske over for den vej, der skal bygges ved Helstedgård.

- Når den bliver brugt, vil lyset fra bilerne ramme lige ind i husene på Helstedgårdsvej, har Leif Søgaard tidligere sagt.

Forstår ikke naboklagerne

Køberen forstår dog ikke naboernes bekymringer. Han mener tværtimod, at de burde bifalde fremtidsplanerne for Helstedgård.

- Jeg tror, at parcelhusene bliver mere værd, når de ligger ved siden af et flot hus i stedet for ved siden af noget faldefærdigt byggeri, der skæmmer området, lyder det fra Henning Sørensen.

- Naboerne havde håbet en ville købe og renovere Helstedgård og så selv bo der. Men hvem har råd til at smide så mange penge efter en renovering og så ikke lave det om til lejligheder, spørger han.

Køberen husker selv, hvordan Helstedgård engang så ud, og han har tænkt sig at bevare stilen og forsøge at få herregården tilbage til fordums styrke.

Helstedgård ligger ud til Hobrovej i den nordlige del af Randers i bydelen Helsted. Foto: Google Maps

- Jeg boede i Ejstrup og kørte forbi hver dag på vej til skole. Da jeg så hall'en for nylig, var det nok for mig til at slå til. Det, der kan bevares, bliver det, slår han fast.

Ud over at have været en hel del flottere at se på, så rummer Helstedgård også en unik historie.

Har huset tyske flygtninge

Før i tiden boede her en rig hestehandler, herregården har været brugt som flygtningelejr, og så har amerikanere boret efter olie i området.

- Helstedgård rummer en spændende historie, og rigtig mange mennesker har gennem tiderne haft deres gang på herregården. Da den rige hestehandler Christian Rasmussen opførte gården i årene 1917-1919, var det et stort og imponerende byggeri, der dominerede i bybilledet, har Tina Jensen fra Randers Stadsarkiv tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses de hvide længer, der frem til 1976 var en del af Helstedgård. Foto: Randers Stadsarkiv

Ifølge arkivets oplysninger købte Christian Rasmussen også to bagvedliggende gårde 'Fiskegården' og 'Grønlyst', hvilket øgede hans grund til hele 130 hektar i Helsted.

I 1919 stod så en meget moderne og velfungerende landbrugsejendom bestående af 55 malkekøer, to tyre og 50 ungkreaturer, ligesom også søer, høns og arbejdsheste var en del af det imponerende landbrug.

- Hvor længe Rasmussen ejede gården, er vi ikke sikre på, men under 2. verdenskrig blev gården ombygget og brugt til at huse tyske flygtninge, der kom til Danmark, siger Tina Jensen.

I lokalhistorisk arkiv ligger nemlig tegninger til ombygningen, der konkret viser, hvordan der blev gjort plads i staldbygningerne til de mange flygtninge.

Borede efter salt, olie og helium

Flygtningene boede dog ikke i mange år på gården, for i begyndelsen af 1950'erne blev Helstedgård hjemsted for et af de mest eksotiske projekter i Danmark på denne tid.

Firmaet DAPCO (Danish American Prospecting Co.) undersøgte den jyske undergrund for salt, olie og helium, og det gjorde man med udgangspunkt fra Helstedgård.

I foråret 1976 blev længerne til Helstedgård så revet ned, og kun hovedbygningen, som også står der i dag, var tilbage. Frem til i dag har det været privat bolig. Tina Jensen, Randers Stadsarkiv.

- De første boringer blev faktisk foretaget i 1949, og frem til 1957 borede DAPCO i Svejstrup, Tånum, Helsted, Kondrup, Borup, Lime, Skalmstrup og Mellerup. Helstedgård blev så brugt til at opbevare udstyr og være et slags dansk hovedkvarter, siger Tina Jensen.

Helstedgård var altså stadig et eksotisk sted, ligesom da den rige hestehandler Rasmussen huserede på den enorme grund. Men i begyndelsen af 60’erne blev stedet pludselig mere folkeligt.

Specialarbejderskolen Hvidemølleskolen rykkede nemlig ind i de store avlsbygninger på Helstedgård, og frem til 1976 blev både faglærte og ufaglærte uddannet fra skolen i Helsted.

- I foråret 1976 blev længerne til Helstedgård så revet ned, og kun hovedbygningen, som også står der i dag, var tilbage. Frem til i dag har det været privat bolig, forklarer arkivaren.

Og fremover tyder meget så altså på, at der igen kommer private boliger - hele 20 styk.

Køberen vil naturligvis også sørge for, at den tilvoksede grund bliver pæn og flot igen. Foto: Home Randers

Hvis naboklagerne bliver afvist, og Henning Sørensen får lov til at fortsætte med sine planer, så regner han med at begynde byggeriet til marts næste år.

Et år senere – altså i forået 2020 - skulle de nye lejligheder så gerne være færdige, lyder det fra ham.