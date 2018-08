Kø til X Factor: - Mit mål er at blive sat på plads af Blachman

Sangglade jyder kunne i dag synge sig videre til et møde med dommerne i X Factor.

For selv om det i år var sidste gang, at X Factor blev sendt på DR1, fortsætter underholdningsprogrammet på TV2.

I den anledning var der kødannelse foran Godsbanen i det centrale Aarhus.

Precasting til X Factor i Aarhus torsdag.

Her skulle de fremmødte vise deres værd over for professionelle folk fra underholdningsbranchen, som med det samme afgjorde, om deltagerne er gået videre eller ej.

Det var altså ikke de kendte dommere fra tv, der torsdag var mødt op i Aarhus.

Når først X Factor kører, taler jeg både med min kioskmand, min taxichauffør, mine venner og familie om X Factor. Sofie Linde, vært, TV 2

Program fylder meget

Det var til gengæld værten Sofie Linde, der er fulgt med som vært i programmet.

- Nogle elsker det. Andre elsker at hade det. Men de fleste har i hvert fald en holdning til programmet, og det er ret unikt at lave et program, der fylder så meget, siger Sofie Linde til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg elsker jo at lave X Factor. Når først X Factor kører, taler jeg både med min kioskmand, min taxichauffør, mine venner og familie om X Factor, siger Sofie Linde.

Kickstart af karriere

Dem, der går videre fra torsdagens arrangement, kan se frem til endnu en casting hos dommerne Thomas Blachman, Oh land og Ankerstjerne.

En af dem, der var mødt op torsdag i Aarhus, er Oscar Dodt fra Ry.

Oscar Dodt var i dag mødt op til precasting til X Factor.

- Jeg har spillet musik i helt vildt mange år. På det seneste har jeg bare konstateret, at jeg ikke kan promovere mig selv nok til at blive kendt. Men jeg vil rigtig gerne leve af det. Det her er en god måde at kickstarte karrieren på, siger Oscar Dodt til TV2 ØSTJYLLAND.

Musik er det eneste, han har brugt sit liv på.

Jeg har bare konstateret, at jeg ikke kan promovere mig selv nok til at blive kendt. Oscar Dodt, Ry

- Jeg har haft nogle ret hårde teenageår, så det er musik, der har holdt mig igennem. Det er en måde at meditere for mig selv på. Jeg vil bare gerne have, at andre kan høre det også, siger Oscar Dodt.

Hans mål er at nå til et live show.

- Det, og så at blive sat på plads af Blachman, siger Oscar Dodt.

X Factor-vindere gennem årene - Martin Hedegaard (2008)

- Linda Andrews (2009)

- Thomas Ring (2010)

- Sarah Skaalum Jørgensen (2011)

- Ida (2012)

- Chresten (2013)

- Anthony Jasmin (2014)

- Emilie Ester (2015)

- Embrace (2016)

- Morten (2017)

- Place on Earth (2018)

Må stille op med egne sange

Noget andet nyt i år er, at deltagerne må stille op med sine egne sange og også få hjælp fra et band.

Ikke alle deltagere skal til audition torsdag. TV2 har - ligesom DR også gjorde - kontaktet musikere, de mener kunne være interessante i programmet og tilbudt dem at sende en sangvideo i stedet.

Man skal være 15 år for at kunne deltage.

Nervepirrende dag

Lykkes det at gå videre fra precasting, skal man til interview samme dag. Man er selvfølgelig meget velkommen til at medbringe familie og venner på den nervepirrende dag, lyder det fra holdet bag programmet.

Der holdes også precasting i Odense og København.

For at deltage i X Factor er der en række betingelser, som kan læses her.