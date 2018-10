Kø syd for Skanderborg: Forvent forsinkelse resten af eftermiddagen

Netop nu er der tæt trafik og kødannelse mellem Skanderborg S og Ejer Bavnehøj. Og man skal derfor forvente længere rejsetid.

- Der har været et uheld, som har trukket noget ud, der er lige blevet genåbnet her for ti minutter siden, fortæller Mette Nedergaard, vagthavende i Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom der er åbnet for trafikken kræver turen hjem på weekend fortsat en portion tålmodighed.

Der er lige nu 30 minutters forsinkelse dernede Mette Nedergaard, Vejdirektoratet

- Der er lige nu 30 minutters forsinkelse dernede. Tidligere gav køen op til 50 minutters forsinkelse. Køen strækker sig fra Rastepladsen Fuglsang og forbi Ejer Bavnehøj, fortæller Mette Nedergaard.

Hun fortæller desuden, at man må forvente længere rejsetid resten af myldertiden.

Der er nu farbart i alle spor, tidligere var det kun muligt at køre i nødsporet.

Opdateres