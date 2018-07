Kø på E45 på grund af uheld: Nu er vejen åben igen

OPDATERING 13:30 Sydgående retning er igen åben, og køen er ved at blive afviklet.

Flere bilister, der skulle en tur sydpå via motorvej E45 lørdag eftermiddag, var fanget i kø. Der var nemlig lang kø på grund af et uheld mellem Horsens og Hedensted, som var sket efter klokken 12.

Politiet spærrede motorvejen i sydgående retning, mens man ved at redde personer ud af bilerne og rydde op. Motorvejen var spærret mellem afkørsel 57, Horsens S, og 58, Hedensted.

Politiet opfordrede bilister til at køre af motorvejen for at undgå at sidde fast i kø.

- Der er tale om et solouheld med personbil, hvor der er to personer i. Af ukendte årsager er bilen endt i grøften på taget, siger Jeppe Thranum, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Den ene person i bilen var blevet reddet ud, men der var en person, der var kommet til skade. Derfor var der også rekvireret en lægehelikopter til stedet.

Kort før klokken 13:30 blev motorvejen atter åbnet op for at trafik i begge sydgående spor.